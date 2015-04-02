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Grown Ups 2 Одноклассники 2 2013 / США
7.2 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Одноклассники 2»

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Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Побыстрей бы уже сходить ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Круто. Адам Сендлер на высоте. Идите и получайте удовольствие от фильма))) Весело✊ ✊ ✊

10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
well11021982 2 апреля 2015, 12:51
Какие 10 из 10??? Люди, вы что??? 1 из 10 и то много!

Это худший фильм наверное за всю историю!

След по Питеру и то интереснее в 10 раз!

"Мы миллеры" просто шедевр по сравнению с этим дерьмом!

Я даже специально зарегестрировался чтобы предупредить народ и спасти чье то время и настроение!

Обходите мимо!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
bazilla 2 апреля 2015, 12:51
Редкостное говно! с трудом высидели 20 минут (все ждали когда же будет смешно), потом просто ушли. Но были в зале и те, кто смеялся о души, что наводит на грустные мысли.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
tarabuka 2 апреля 2015, 12:51
well11021982



Какие 10 из 10??? Люди, вы что??? 1 из 10 и то много!

Это худший фильм наверное за всю историю!

След по Питеру и то интереснее в 10 раз!

"Мы миллеры" просто шедевр по сравнению с этим дерьмом!

Я даже специально зарегестрировался чтобы предупредить народ и спасти чье то время и настроение!

Обходите мимо!!!



Я согласен с товарищем написавшим данный комментарий!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Фильм обычный . Мы миллеры , конечно круче и смешнее в 100 раз. Но этот тоже можно посмотреть разок. Добрая комедия с хорошим концом =)

Жалко что шутки плоские =( Никогда не понимал , как с таким КРУТЫМ АКТЁРСКИМ составом комиков , можно снять фильм с такими НЕ СМЕШНЫМИ шутками ??????????????????????

6/10✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Редкостное дерьмо для быдла

Шутки на уровне"моча,пердеж,блевотина"

В фильме звучит фраза:"Это просто фердипердосно".Тоже самое хочется сказать про сей шЯдевр
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Piton 2 апреля 2015, 12:51
Редчайшее дерьмо. Хуже фильма в жизни не видел. Интересно, кто ставит оценки выше 1? Если только не сами производители этого дерьма и его прокатчики.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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