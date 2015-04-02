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Отзывы о фильме «Одноклассники 2»
Grown Ups 2
Одноклассники 2
2013 / США
Трейлер
7.2
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Побыстрей бы уже сходить ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Круто. Адам Сендлер на высоте. Идите и получайте удовольствие от фильма))) Весело✊ ✊ ✊
10/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
well11021982
2 апреля 2015, 12:51
Какие 10 из 10??? Люди, вы что??? 1 из 10 и то много!
Это худший фильм наверное за всю историю!
След по Питеру и то интереснее в 10 раз!
"Мы миллеры" просто шедевр по сравнению с этим дерьмом!
Я даже специально зарегестрировался чтобы предупредить народ и спасти чье то время и настроение!
Обходите мимо!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
bazilla
2 апреля 2015, 12:51
Редкостное говно! с трудом высидели 20 минут (все ждали когда же будет смешно), потом просто ушли. Но были в зале и те, кто смеялся о души, что наводит на грустные мысли.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
tarabuka
2 апреля 2015, 12:51
well11021982
Какие 10 из 10??? Люди, вы что??? 1 из 10 и то много!
Это худший фильм наверное за всю историю!
След по Питеру и то интереснее в 10 раз!
"Мы миллеры" просто шедевр по сравнению с этим дерьмом!
Я даже специально зарегестрировался чтобы предупредить народ и спасти чье то время и настроение!
Обходите мимо!!!
Я согласен с товарищем написавшим данный комментарий!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Фильм обычный . Мы миллеры , конечно круче и смешнее в 100 раз. Но этот тоже можно посмотреть разок. Добрая комедия с хорошим концом =)
Жалко что шутки плоские =( Никогда не понимал , как с таким КРУТЫМ АКТЁРСКИМ составом комиков , можно снять фильм с такими НЕ СМЕШНЫМИ шутками ??????????????????????
6/10✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Bbbugl
2 апреля 2015, 12:51
Редкостное дерьмо для быдла
Шутки на уровне"моча,пердеж,блевотина"
В фильме звучит фраза:"Это просто фердипердосно".Тоже самое хочется сказать про сей шЯдевр
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Piton
2 апреля 2015, 12:51
Редчайшее дерьмо. Хуже фильма в жизни не видел. Интересно, кто ставит оценки выше 1? Если только не сами производители этого дерьма и его прокатчики.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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10/10
Это худший фильм наверное за всю историю!
След по Питеру и то интереснее в 10 раз!
"Мы миллеры" просто шедевр по сравнению с этим дерьмом!
Я даже специально зарегестрировался чтобы предупредить народ и спасти чье то время и настроение!
Обходите мимо!!!
Какие 10 из 10??? Люди, вы что??? 1 из 10 и то много!
Это худший фильм наверное за всю историю!
След по Питеру и то интереснее в 10 раз!
"Мы миллеры" просто шедевр по сравнению с этим дерьмом!
Я даже специально зарегестрировался чтобы предупредить народ и спасти чье то время и настроение!
Обходите мимо!!!
Я согласен с товарищем написавшим данный комментарий!
Жалко что шутки плоские =( Никогда не понимал , как с таким КРУТЫМ АКТЁРСКИМ составом комиков , можно снять фильм с такими НЕ СМЕШНЫМИ шутками ??????????????????????
6/10✊
Шутки на уровне"моча,пердеж,блевотина"
В фильме звучит фраза:"Это просто фердипердосно".Тоже самое хочется сказать про сей шЯдевр
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