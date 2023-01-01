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Grown Ups 2 Одноклассники 2 2013 / США
6.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Награды и номинации фильма Одноклассники 2

Вся информация о фильме
Золотая малина 2014 Золотая малина 2014
Худший фильм
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худший ансамбль
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
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Я богиня
2023, Россия, комедия
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Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
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