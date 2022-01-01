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Все части «Одноклассников»

«Одноклассники» – американская комедийная дилогия Денниса Дугана. Сюжет рассказывает о пятерых друзьях, которые спустя много лет разлуки вновь собираются вместе. Главную роль – Ленни Федера – исполняет Адам Сэндлер. 

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В каком порядке смотреть все части «Одноклассников» по хронологии

«Одноклассники», 2010.

Тридцать лет назад пятерых персонажей объединял баскетбол и крепкая дружба, но после окончания школы их пути разошлись. Теперь им предстоит вспомнить друг друга и заново познакомиться. У них печальный повод для встречи – похороны бывшего наставника их команды. Но после многолетней разлуки бывшим одноклассникам хочется подольше пообщаться, и они договариваются поехать на отдых к загородному озеру, прихватив с собой жен, детей и родственников. Жизнь каждого из компании изменилась до неузнаваемости.

Ленни и его жена воспитывают детей, которые не желают отрываться от новомодных девайсов. Роб разочаровался в девушках-одногодках и вступил в брак с дамой вдвое старше себя. В семье Курта мужчина выполняет все домашние обязанности, за что ему дали нелестное прозвище «каблук». Эрик и его супруга не могут справиться с ужасным характером дочери, которая регулярно закатывает родителям истерики, и не умеют отказывать четырехлетнему сыну, который до сих пор питается исключительно грудным молоком. Маркус до сих пор не стал семейным человеком и явно злоупотребляет спиртными напитками.

Неожиданная встреча буквально выдергивает бывших одноклассников из повседневной рутины, суеты и бытовых хлопот. Впереди их ждут незабываемые выходные. Героям предстоит водоворот странных передряг и нелепых случайностей. Несмотря на комичность картины, фильм затрагивает множество серьезных проблем: сложности в отношениях детей и родителей, важность семейных ценностей. Приключения пятерых друзей приводят зрителя к выводу, что деньги и положение в обществе не заменяют человеку родных людей и искренней привязанности.

«Одноклассники 2», 2013.

Старые друзья снова встретились, на этот раз – в родном городе. После школы прошло много лет, герои давно повзрослели, но в глубине души каждый остался непоседливым подростком, жаждущим приключений.

Ленни вместе с семьей накануне летних каникул возвращается на свою историческую родину, где он и его друзья жили в детстве. Прилежный семьянин и солидный бизнесмен в обычной жизни, здесь он планирует как следует оттянуться и организовать грандиозную вечеринку.

К ловеласу Маркусу приезжает его внебрачный ребенок. У сына внушительное телосложение и крайне сложный характер, что в сочетании вызывает опасения у нерадивого родителя. Жена хозяйственного Курта умудрилась напрочь забыть о романтическом празднике – годовщине свадьбы, что дает мужчине большие преимущества на ближайшее будущее. Эрик, чрезмерно зависимый от матери, втайне от друзей навещает родительницу.

Друзья встречаются в школьном автобусе – Ленни Федер заменяет водителя, который не может вести из-за алкогольного опьянения. Пока веселая компания сталкивается с событиями давно прошедших лет, выясняется, что подрастающее поколение не отстает от взрослых в желании как следует повеселиться. А как только приходит время тряхнуть стариной и почувствовать себя на тридцать лет моложе, пятеро бывших одноклассников неожиданно сталкиваются с противником. Озлобленные студенты колледжа намерены помешать приятелям, но получится ли у них воплотить задумку в жизнь?

Адам Сэндлер в этой части не только исполняет главную роль. Он также является соавтором комедийного сценария и одним из продюсеров киноленты.

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