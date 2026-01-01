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Фильмография
Макс Тириот
Max Thieriot
Киноафиша
Персоны
Макс Тириот
Макс Тириот
Max Thieriot
Дата рождения
14 октября 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Лос-Альтос-Хиллс, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Макс Тириот
Родился 14 октября 1988 года. Лос-Алтос Хиллс, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
8.1
Связи нет
(2012)
7.9
Спецназ
(2017)
7.3
Кит Киттредж: Загадка американской девочки
(2008)
Фильмография Макс Тириот
6.5
Шериф округа
драма, криминал
2025, США
6.9
Страна огня
драма
2022, США
7.9
Спецназ
драма, боевик, военный
2017, США
6.2
На гребне волны
Point Break
боевик
2015, США / Германия / Китай
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Рецензия
7.3
Мотель Бейтса
драма, ужасы, триллер
2013, США
6.2
Желтый
Yellow
драма
2012, США
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6.3
Дом в конце улицы
House at the End of the Street
ужасы
2012, США
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8.1
Связи нет
Disconnect
триллер, драма
2012, США
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