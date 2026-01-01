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Макс Тириот
Макс Тириот Max Thieriot
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Макс Тириот

Max Thieriot

Дата рождения
14 октября 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Лос-Альтос-Хиллс, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Биография Макс Тириот

Родился 14 октября 1988 года. Лос-Алтос Хиллс, Калифорния, США.

Популярные фильмы

Связи нет 8.1
Связи нет (2012)
Спецназ 7.9
Спецназ (2017)
Кит Киттредж: Загадка американской девочки 7.3
Кит Киттредж: Загадка американской девочки (2008)

Фильмография Макс Тириот

Шериф округа 6.5
Шериф округа
драма, криминал 2025, США
Страна огня 6.9
Страна огня
драма 2022, США
Спецназ 7.9
Спецназ
драма, боевик, военный 2017, США
На гребне волны 6.2
На гребне волны Point Break
боевик 2015, США / Германия / Китай
Смотреть трейлер Рецензия
Мотель Бейтса 7.3
Мотель Бейтса
драма, ужасы, триллер 2013, США
Желтый 6.2
Желтый Yellow
драма 2012, США
Смотреть трейлер
Дом в конце улицы 6.3
Дом в конце улицы House at the End of the Street
ужасы 2012, США
Смотреть трейлер
Связи нет 8.1
Связи нет Disconnect
триллер, драма 2012, США
Смотреть трейлер
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