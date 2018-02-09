Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Барт Фрейндлих
Барт Фрейндлих
Bart Freundlich
О персоне
Фильмография
Новости
Связи
Барт Фрейндлих
Bart Freundlich
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 января 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Личные связи
Джулианна Мур
женаты с 2003 года
Биография Барта Фрейндлиха
Родился 17 января 1970 года. Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Барта Фрейндлиха
После свадьбы
драма
2019, США
6.0
Волки
драма, спорт
2017, США
5.0
Нянька по вызову
мелодрама, комедия
2009, США
6.0
Доверься мужчине
драма, комедия
2005, США
5.0
Запретная миссия
комедия, приключения, боевик, семейный
2004, США / Германия
7.0
Тени прошлого
драма, комедия
1997, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Джулианна Мур сыграет в ремейке фильма Сюзанны Бир
Джулианна Мур сыграет в ремейке фильма «После свадьбы» Сюзанны Бир. Премьера оригинальной ленты состоялась в 2006 году. Картина была номинирована на «Оскар» в категории
Написать
9 февраля 2018 03:22
Все новости
Связи
Джулианна Мур
Julianne Moore
женаты с 2003 года
Все связи
Related video
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине