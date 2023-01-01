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Дворецкий Дворецкий
Киноафиша Фильмы Дворецкий Дворецкий, 2013: актеры и роли
The Butler Дворецкий 2013 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Дворецкий, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ли Дэниелс Ли Дэниелс Lee Daniels
В ролях
Форест Уитакер Форест Уитакер Forest Whitaker Опра Уинфри Опра Уинфри Oprah Winfrey Джон Кьюсак Джон Кьюсак John Cusack Дэвид Ойелоуо Дэвид Ойелоуо David Oyelowo Джейн Фонда Джейн Фонда Jane Fonda Терренс Ховард Терренс Ховард Terrence Howard Ленни Кравиц Ленни Кравиц Lenny Kravitz Ванесса Редгрейв Ванесса Редгрейв Vanessa Redgrave Алан Рикман Алан Рикман Alan Rickman Лив Шрайбер Лив Шрайбер Liev Schreiber Робин Уильямс Робин Уильямс Robin Williams Алекс Петтифер Алекс Петтифер Alex Pettyfer Минка Келли Минка Келли Minka Kelly Джеймс Марсден Джеймс Марсден James Marsden Нелсан Эллис Nelsan Ellis Джесси Уильямс Джесси Уильямс Jesse Williams Мэрайя Кэри Мэрайя Кэри Mariah Carey Алекс Манетт Алекс Манетт Alex Manette Кьюба Гудинг мл Кьюба Гудинг мл Cuba Gooding Jr.
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