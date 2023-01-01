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Дворецкий
Дворецкий, 2013: актеры и роли
The Butler
Дворецкий
2013 / США
Трейлер
7.3
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Трейлеры
Дворецкий, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ли Дэниелс
Lee Daniels
В ролях
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Опра Уинфри
Oprah Winfrey
Джон Кьюсак
John Cusack
Дэвид Ойелоуо
David Oyelowo
Джейн Фонда
Jane Fonda
Терренс Ховард
Terrence Howard
Ленни Кравиц
Lenny Kravitz
Ванесса Редгрейв
Vanessa Redgrave
Алан Рикман
Alan Rickman
Лив Шрайбер
Liev Schreiber
Робин Уильямс
Robin Williams
Алекс Петтифер
Alex Pettyfer
Минка Келли
Minka Kelly
Джеймс Марсден
James Marsden
Нелсан Эллис
Nelsan Ellis
Джесси Уильямс
Jesse Williams
Мэрайя Кэри
Mariah Carey
Алекс Манетт
Alex Manette
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