Фото: 11 звезд, которые изменились благодаря пластике, но продолжают это отрицать

Пластику в Голливуде делают все или почти все – чтобы подкорректировать недостатки, стать востребованней или остаться на плаву в индустрии, где эйджизм – не исключение, а правило.