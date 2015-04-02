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Дворецкий
Отзывы о фильме «Дворецкий»
The Butler
Дворецкий
2013 / США
Трейлер
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Какие душки были президенты американские, судя по фильму. За исключением Никсона, он, похоже, был тот еще засранец. В финале, когда объявляют о победе Обамы, предлагается всплакнуть вместе с Уитакером.
Уитакер, к слову, не поразил, скорее уж Опра Уинфри, она не актриса, насколько я знаю, а справилась с ролью на "отлично".
Актерский состав потрясающий, о просмотре не жалею, хотя ничего нового фильм и не дал.
Любопытно, что в рассаднике демократии прислуга была в основном черная (так показано), и платили им значительно меньше по сравнению с белыми. Экономили, черти, деньги налогоплательщиков...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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akshinidze
30 января 2019, 13:01
Оценка
По окончании фильма возникает только несколько слов в голове: «какая ж безвкусица!»*
Помните, как завершается фильм «Мечта» 41 года? Много пафоса и СССР - страна-мечта. Вот тут то же самое. Но ещё плюс хайп про жестокую судьбу негров.
Смотрите лучше другие фильмы на данную тему (хотя бы ту же самую «Зеленую книгу»).
*Актерскую игру не рассматриваю.
30 января 2019, 13:01
1
0
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Уитакер, к слову, не поразил, скорее уж Опра Уинфри, она не актриса, насколько я знаю, а справилась с ролью на "отлично".
Актерский состав потрясающий, о просмотре не жалею, хотя ничего нового фильм и не дал.
Любопытно, что в рассаднике демократии прислуга была в основном черная (так показано), и платили им значительно меньше по сравнению с белыми. Экономили, черти, деньги налогоплательщиков...
Помните, как завершается фильм «Мечта» 41 года? Много пафоса и СССР - страна-мечта. Вот тут то же самое. Но ещё плюс хайп про жестокую судьбу негров.
Смотрите лучше другие фильмы на данную тему (хотя бы ту же самую «Зеленую книгу»).
*Актерскую игру не рассматриваю.
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