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Дворецкий Дворецкий
Киноафиша Фильмы Дворецкий Отзывы о фильме «Дворецкий»
The Butler Дворецкий 2013 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Дворецкий»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Какие душки были президенты американские, судя по фильму. За исключением Никсона, он, похоже, был тот еще засранец. В финале, когда объявляют о победе Обамы, предлагается всплакнуть вместе с Уитакером.

Уитакер, к слову, не поразил, скорее уж Опра Уинфри, она не актриса, насколько я знаю, а справилась с ролью на "отлично".

Актерский состав потрясающий, о просмотре не жалею, хотя ничего нового фильм и не дал.

Любопытно, что в рассаднике демократии прислуга была в основном черная (так показано), и платили им значительно меньше по сравнению с белыми. Экономили, черти, деньги налогоплательщиков...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
akshinidze 30 января 2019, 13:01
Оценка
По окончании фильма возникает только несколько слов в голове: «какая ж безвкусица!»*

Помните, как завершается фильм «Мечта» 41 года? Много пафоса и СССР - страна-мечта. Вот тут то же самое. Но ещё плюс хайп про жестокую судьбу негров.

Смотрите лучше другие фильмы на данную тему (хотя бы ту же самую «Зеленую книгу»).

*Актерскую игру не рассматриваю.
30 января 2019, 13:01 Ответить
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