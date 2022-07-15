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Джесси Уильямс
Джесси Уильямс
Jesse Williams
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Джесси Уильямс
Jesse Williams
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Дата рождения
5 августа 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
185 см
Биография Джесси Уильямса
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Фильмография Джесси Уильямса
Секретная штаб-квартира
фантастика, боевик, приключения
2022, США
0.0
Группа «Лейкопластырь»
комедия
2017, США
6.0
Дворецкий
биография, драма
2013, США
7.0
Хижина в лесу
ужасы, триллер
2012, США
7.0
Джинсы-талисман 2
комедия, приключения, драма, мелодрама
2008, США
7.0
Your Place or Mine
комедия, мелодрама
, США
0.0
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Дети обнаруживают супергеройскую базу Оуэна Уилсона в трейлере фильма «Секретная штаб-квартира»
В Северной Америке фильм выйдет 12 августа.
Написать
15 июля 2022 10:27
Джесси Уильямс, Тиг Нотаро и другие артисты пополнили актерский состав ромкома «К тебе или ко мне»
Главные роли исполнят Риз Уизерспун и Эштон Кутчер.
Написать
6 октября 2021 14:10
Звезда «Анатомии страсти» Джесси Уильямс сыграет с Оуэном Уилсоном в экшен-комедии «Секретная штаб-квартира»
Проект позиционируют как «Один дома» в антураже Бэтпещеры.
Написать
2 июля 2021 13:01
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