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Дворецкий
Награды и номинации фильма Дворецкий
The Butler
Дворецкий
2013 / США
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7.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Дворецкий
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Премия Гильдии киноактеров США 2014
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
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