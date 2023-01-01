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Дворецкий Дворецкий
Киноафиша Фильмы Дворецкий Награды и номинации фильма Дворецкий
The Butler Дворецкий 2013 / США
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Дворецкий

Вся информация о фильме
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, США, триллер
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2023, Россия, семейный, комедия
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2023, Россия, драма
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2022, США, ужасы
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