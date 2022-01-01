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Рядовой Бенджамин
Рядовой Бенджамин, 1980: актеры и роли
Private Benjamin
Рядовой Бенджамин
1980 / США
6.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Рядовой Бенджамин, 1980: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ховард Зифф
В ролях
Голди Хоун
Goldie Hawn
Айлин Бреннан
Eileen Brennan
Арманд Ассанте
Armand Assante
Роберт Уэббер
Robert Webber
Сэм Уонамейкер
Sam Wanamaker
Барбара Барри
Barbara Barry
Мэри Кэй Плэйс
Mary Kay Place
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