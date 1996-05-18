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Норма Джин и Мэрилин Норма Джин и Мэрилин
Киноафиша Фильмы Норма Джин и Мэрилин
Norma Jean & Marilyn

Норма Джин и Мэрилин, 1996

1996 / США
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вариация на тему биографии Мэрилин Монро, урожденной Нормы Джин Бейкер, которая проделала путь от никому неизвестной девушки из провинции к звездным вершинам сенсационного масштаба, но при этом так и не смогла совладать со своими внутренними демонами.

  • Сценарий к фильму частично основан на книге «Норма Джин: Моя секретная жизнь с Мэрилин Монро» актера Теда Джордана, изданной в 1989 году. Роль Джордана, заявлявшего о многолетних близких отношениях с Монро, в картине исполнил Джош Чарльз.
  • Фильм претендовал на премию «Эмми» в пяти номинациях, включая категорию «Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме» для обеих исполнительниц главных ролей.
  • Украшенное вишней платье, которое можно увидеть на Мире Сорвино, – оригинальное. В нем Монро появилась в фильме «Неприкаянные» (1961). Платье было предоставлено дизайнером и коллекционером костюмов Джином Лондоном специально для съемок «Нормы Джин и Мэрилин».
  • По признанию Миры Сорвино, лучшим комплиментом для нее стали слова бывшего мужа Мэрилин Монро Артура Миллера, переданные ей Вайноной Райдер. В 1990-х Миллер работал с Райдер над «Суровым испытанием» (1996) и рассказал ей, что был впечатлен тем, насколько хорошо Сорвино передала боль и душевные муки Мэрилин на экране.
  • Эшли Джадд и Мира Сорвино сдружились на съемках картины.

Биографическая драма, довольно своеобразно трактующая жизнь и восхождение к вершинам славы легендарной звезды американского кино Мэрилин Монро. Авторы фильма пытаются исследовать внутренние конфликты Нормы Джин Бейкер, стремящейся любой ценой к вершинам голливудской славы с одной стороны, и слабой и незащищенной женщины - с другой.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 18 мая 1996
Возраст 18+
Режиссер
Тим Файвелл
В ролях
Эшли Джадд
Эшли Джадд
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Джош Чарльз
Джош Чарльз
Рон Рифкин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Норма Джин и Мэрилин 3 постера
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