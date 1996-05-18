Норма Джин и Мэрилин, 1996

Вариация на тему биографии Мэрилин Монро, урожденной Нормы Джин Бейкер, которая проделала путь от никому неизвестной девушки из провинции к звездным вершинам сенсационного масштаба, но при этом так и не смогла совладать со своими внутренними демонами.
Биографическая драма, довольно своеобразно трактующая жизнь и восхождение к вершинам славы легендарной звезды американского кино Мэрилин Монро. Авторы фильма пытаются исследовать внутренние конфликты Нормы Джин Бейкер, стремящейся любой ценой к вершинам голливудской славы с одной стороны, и слабой и незащищенной женщины - с другой.