Henry Clark Знаешь, в чём у тебя проблема?

Mr. Mersault Нет, в чём моя проблема?

Henry Clark Ты живёшь здесь. Ты пресыщен. Тебе нужна свежая перспектива со стороны, скажем, из О-ха-йо! Потому что ты забыл, насколько этот город удивителен. У меня в этом городе было больше впечатлений, чем у многих, кто здесь вырос. Я встречал ярких людей. Катался на потрясающем такси через Центральный парк. Забрался на крышу люксового отеля. Не в лифте, а именно на крыше. А потом я — влюбился в свою жену заново в «Таверне на зелёном», прямо на лужайке. И — и ещё я занимался с#к#м# прямо перед мэром! Где ещё такое увидишь? Только в Нью-Йорке!

Mr. Mersault Что ты только что сказал?

Henry Clark Ты про всё сразу или про слоган для твоей новой кампании — «Только в Нью-Йорке»? Кстати, я оформил на него авторские права как раз перед тем, как сюда приехал, вместе с изображением Статуи Свободы, дающей «пять» семье туристов.

Bill Этот парень хорош.