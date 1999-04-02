Немолодая супружеская чета - Генри и Нэнси Кларк отправляется в путешествие из маленького городка родного штата Огайо в Нью-Йорк. Здесь, в огромном и опасном городе, Кларков поджидают невероятные приключения. Их багаж пропал, деньги похищены самым наглым образом, а высокомерный менеджер гостиницы отказал супругам в ночлеге. Оказавшись в безвыходном положении, Генри и Нэнси попадают в массу немыслимых и презабавных ситуаций. Но в тот момент, когда фортуна, казалось бы, совсем отвернулась от несчастных приезжих, они совершенно неожиданно друг для друга обретают утраченное счастье…
|2 апреля 1999
|Россия
|12+
|12 ноября 1999
|Великобритания
|12
|16 декабря 1999
|Германия
|2 апреля 1999
|Казахстан
|2 апреля 1999
|США
|2 апреля 1999
|Украина
После ограбления Генри говорит Нэнси, что спрятал кредитную карту в туфле, затем достаёт её. Она просит его убрать карту, и он кладёт её в карман пиджака. Но когда они вскоре после этого доходят до отеля, он снова достаёт её из туфли.