Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Приезжие
Постер фильма Приезжие
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Приезжие

Приезжие

The Out-of-towners 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Немолодая супружеская чета - Генри и Нэнси Кларк отправляется в путешествие из маленького городка родного штата Огайо в Нью-Йорк. Здесь, в огромном и опасном городе, Кларков поджидают невероятные приключения. Их багаж пропал, деньги похищены самым наглым образом, а высокомерный менеджер гостиницы отказал супругам в ночлеге. Оказавшись в безвыходном положении, Генри и Нэнси попадают в массу немыслимых и презабавных ситуаций. Но в тот момент, когда фортуна, казалось бы, совсем отвернулась от несчастных приезжих, они совершенно неожиданно друг для друга обретают утраченное счастье…

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 2 апреля 1999
Дата выхода
2 апреля 1999 Россия 12+
12 ноября 1999 Великобритания 12
16 декабря 1999 Германия
2 апреля 1999 Казахстан
2 апреля 1999 США
2 апреля 1999 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $75 000 000
Сборы в мире $28 544 120
Производство Cherry Alley Productions, Cort/Madden Productions, Paramount Pictures
Другие названия
The Out-of-Towners, Perdidos en Nueva York, 老公出差, Bønder i byen, Burani ve meste, Cum sa devii newyorkez, Eine schlaflose Nacht in New York, Escapade à New York, Forasteiros em Nova Iorque, Forasteros en Nueva York, Les banlieusards arrivent en ville, Maakad New Yorgis, Når godtfolk kommer til byen, New York, New York alebo Sedliaci v meste, Nowi miastowi, Nykistä Sekaisin, Oi eparhiotes, Párosban a városban, Perdidos em Nova York, Provincialai Niujorke, Provincialii, Provincijalci, Schlaflos in New York, Sperduti a Manhattan, Taşralılar, Οι επαρχιώτες, Приезжие, Провинциалистите, アウト・オブ・タウナーズ
Режиссер
Сэм Уайзман
В ролях
Стив Мартин
Стив Мартин
Голди Хоун
Голди Хоун
Грегори Джбара
Марк МакКинни
Джек МакГи
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Приезжие
Домохозяйка 6.1
Домохозяйка (1992)
Клевый парень 7.2
Клевый парень (1999)
Дом вверх дном 6.2
Дом вверх дном (2003)
Сестры Бэнгер 5.6
Сестры Бэнгер (2002)
Город и деревня 5.1
Город и деревня (2001)
Сержант Билко 5.9
Сержант Билко (1996)
Совершенно чокнутый 6.2
Совершенно чокнутый (1994)
Новокаин 6.3
Новокаин (2001)
За бортом 7.6
За бортом (1987)
Рядовой Бенджамин 6.2
Рядовой Бенджамин (1980)
Сила веры 6.2
Сила веры (1992)
Роксана 6.8
Роксана (1987)

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Киноляпы

После ограбления Генри говорит Нэнси, что спрятал кредитную карту в туфле, затем достаёт её. Она просит его убрать карту, и он кладёт её в карман пиджака. Но когда они вскоре после этого доходят до отеля, он снова достаёт её из туфли.

Цитаты
Henry Clark Знаешь, в чём у тебя проблема?
Mr. Mersault Нет, в чём моя проблема?
Henry Clark Ты живёшь здесь. Ты пресыщен. Тебе нужна свежая перспектива со стороны, скажем, из О-ха-йо! Потому что ты забыл, насколько этот город удивителен. У меня в этом городе было больше впечатлений, чем у многих, кто здесь вырос. Я встречал ярких людей. Катался на потрясающем такси через Центральный парк. Забрался на крышу люксового отеля. Не в лифте, а именно на крыше. А потом я — влюбился в свою жену заново в «Таверне на зелёном», прямо на лужайке. И — и ещё я занимался с#к#м# прямо перед мэром! Где ещё такое увидишь? Только в Нью-Йорке!
Mr. Mersault Что ты только что сказал?
Henry Clark Ты про всё сразу или про слоган для твоей новой кампании — «Только в Нью-Йорке»? Кстати, я оформил на него авторские права как раз перед тем, как сюда приехал, вместе с изображением Статуи Свободы, дающей «пять» семье туристов.
Bill Этот парень хорош.
Henry Clark Можно мне пончик?
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
3 свежих российских сериала, которые уже можно посмотреть полностью: идеальны, чтобы разгрузить мозг в выходные
Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками
Все упиваются «Невским», но этот детектив не хуже: 24 серии посмотрела за выходные — тут есть Шибанов из «Первого отдела»
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше