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Поддубный
Отзывы о фильме «Поддубный»
Поддубный
2013 / Россия
Трейлер
7.5
Оцените
59
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Оля
16 февраля 2016, 02:28
Супер фильм!!!!! Понравился всем членам нашей семьи, особенно самому маленькому✊ 10/10
16 февраля 2016, 02:28
0
0
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Alisha
16 февраля 2016, 02:29
очень понравился фильм, на одном дыхании смотрела. Перед просмотром читала биографию Поддубного, поэтому смотреть было интересно во всех отношениях. Плюс любовная интрига очень тронула.
16 февраля 2016, 02:29
0
0
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patish
16 февраля 2016, 15:19
Отличный фильм. Сначала, перед просмотром, посмотрел документальный фильм про Поддубного. Могу сказать, что все события и даже некоторые диалоги, взяты из жизни и не изменены. Одно различие есть, это про покушение, оно произошло уже после того как Иван победил француза с позором и именно из-за этого лягушатник и организовал покушение с целью убийства, но Иван отбился, а француз не стал оплачивать провальное покушение, из-за чего его и убили эти же бандиты...
16 февраля 2016, 15:19
0
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khaos11
16 февраля 2016, 15:19
Оценка
Еще один фильм, за который не стыдно.
8\10
16 февраля 2016, 15:19
0
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