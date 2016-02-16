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Поддубный Поддубный
Киноафиша Фильмы Поддубный Отзывы о фильме «Поддубный»
Поддубный 2013 / Россия
7.5 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Поддубный»

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Оля 16 февраля 2016, 02:28
Супер фильм!!!!! Понравился всем членам нашей семьи, особенно самому маленькому✊ 10/10
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
Alisha 16 февраля 2016, 02:29
очень понравился фильм, на одном дыхании смотрела. Перед просмотром читала биографию Поддубного, поэтому смотреть было интересно во всех отношениях. Плюс любовная интрига очень тронула.
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
patish 16 февраля 2016, 15:19
Отличный фильм. Сначала, перед просмотром, посмотрел документальный фильм про Поддубного. Могу сказать, что все события и даже некоторые диалоги, взяты из жизни и не изменены. Одно различие есть, это про покушение, оно произошло уже после того как Иван победил француза с позором и именно из-за этого лягушатник и организовал покушение с целью убийства, но Иван отбился, а француз не стал оплачивать провальное покушение, из-за чего его и убили эти же бандиты...
16 февраля 2016, 15:19 Ответить
khaos11 16 февраля 2016, 15:19
Оценка
Еще один фильм, за который не стыдно.



8\10
16 февраля 2016, 15:19 Ответить
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