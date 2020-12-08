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Дени Лаван
Дени Лаван
Denis Lavant
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Дени Лаван
Denis Lavant
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Дата рождения
17 июня 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Дени Лаван
Родился 17 июня 1961 года. Нёйи-сюр-Сен, Франция
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Фильмография Дени Лаван
Гагарин
драма
2020, Франция
7.0
Серебряные коньки
приключения, фэнтези
2020, Россия
7.0
Найти и полюбить
драма, комедия
2020, Азербайджан / Германия
6.0
Париж. Город Zомби
ужасы, триллер
2018, Франция
6.0
Гора
драма
2018, США
5.0
Видок: Охотник на призраков
приключения, исторический
2018, Франция
6.0
История будущего
драма
2016, Нидерланды / Германия / Ирландия
5.0
Я и Камински
драма
2015, Германия / Бельгия
6.0
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Серебряные коньки: от мечты до сказки. Рассказываем, как создавалась картина
10 декабря в российский прокат выходит приключенческий фильм режиссера Михаила Локшина «Серебряные коньки». Создатели картины поделились воспоминаниями о съемках и рассказали о том, как большая и, казалось бы, несбыточная мечта эволюционировала в настоящее кино.
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8 декабря 2020 15:17
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