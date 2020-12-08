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Дени Лаван

Denis Lavant
Дени Лаван
Дени Лаван Denis Lavant
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Дата рождения
17 июня 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Дени Лаван

Родился 17 июня 1961 года. Нёйи-сюр-Сен, Франция

Фильмография Дени Лаван
Гагарин
Гагарин
драма 2020, Франция
7.0
Серебряные коньки
Серебряные коньки
приключения, фэнтези 2020, Россия
7.0
Найти и полюбить
Найти и полюбить
драма, комедия 2020, Азербайджан / Германия
6.0
Париж. Город Zомби
Париж. Город Zомби
ужасы, триллер 2018, Франция
6.0
Гора
Гора
драма 2018, США
5.0
Видок: Охотник на призраков
Видок: Охотник на призраков
приключения, исторический 2018, Франция
6.0
История будущего
История будущего
драма 2016, Нидерланды / Германия / Ирландия
5.0
Я и Камински
Я и Камински
драма 2015, Германия / Бельгия
6.0
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Серебряные коньки: от мечты до сказки. Рассказываем, как создавалась картина 10 декабря в российский прокат выходит приключенческий фильм режиссера Михаила Локшина «Серебряные коньки».  Создатели картины поделились воспоминаниями о съемках и рассказали о том, как большая и, казалось бы, несбыточная мечта эволюционировала в настоящее кино.
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8 декабря 2020 15:17
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