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Киноафиша Фильмы Добро пожаловать в Капкан Добро пожаловать в Капкан, 2013: актеры и роли
Welcome to the Punch Добро пожаловать в Капкан 2013 / Великобритания / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Добро пожаловать в Капкан, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эрен Криви Эрен Криви Eran Creevy
В ролях
Джеймс МакЭвой Джеймс МакЭвой James McAvoy Марк Стронг Марк Стронг Mark Strong Питер Муллан Питер Муллан Peter Mullan Дэниэл Мейс Дэниэл Мейс Daniel Mays Дэвид Моррисси Дэвид Моррисси David Morrissey Андреа Райзборо Андреа Райзборо Andrea Riseborough Джонни Харрис Джонни Харрис Johnny Harris
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Главная роль
Главная роль
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