Дэвид Марк Моррисси родился 21 июня 1964 года в Ливерпуле. Дэвид был младшим ребёнком в семье, у него есть два брата и сестра. Ещё в раннем детстве Дэвид заинтересовался кино и театром. Он впервые вышел на сцену в одиннадцать лет, сыграв в школьной постановке Страшилу из «Волшебника страны Оз». Вскоре он вступил в местный молодежный театр.

В начале 1980-х годов Дэвид получил первую роль на телевидении в мини-сериале «Одно лето». Критики и зрители высоко оценили работу молодого актёра. Несмотря на успешный дебют, Дэвид решил продолжить своё образование в Королевской академии драматического искусства, окончив ее в 1985 году.

После завершения обучения Дэвид стал работать в театре, став впоследствии одним из лучших актёров на сценах знаменитых театров Англии. Кинокарьера актёра стала успешно развиваться в конце 1990-х годов, когда он снялся во второстепенной роли в драме «Хилари и Джеки».

С 2006 года Дэвид счастлив в браке со сценаристом и писателем Эстер Фрейд, до брака они состояли в отношениях тринадцать лет. У них есть трое детей.

Помимо актёрского таланта, Дэвид смог заявить о себе в качестве режиссера и сценариста, сняв несколько короткометражных фильмов.