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Дэвид Моррисси

David Morrissey
Дэвид Моррисси
Дэвид Моррисси David Morrissey
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Дата рождения
21 июня 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Кенсингтон, Ливерпуль, Англия, Великобритания
Рост
191 см
Биография Дэвида Моррисси

Дэвид Марк Моррисси родился 21 июня 1964 года в Ливерпуле. Дэвид был младшим ребёнком в семье, у него есть два брата и сестра. Ещё в раннем детстве Дэвид заинтересовался кино и театром. Он впервые вышел на сцену в одиннадцать лет, сыграв в школьной постановке Страшилу из «Волшебника страны Оз». Вскоре он вступил в местный молодежный театр.

В начале 1980-х годов Дэвид получил первую роль на телевидении в мини-сериале «Одно лето». Критики и зрители высоко оценили работу молодого актёра. Несмотря на успешный дебют, Дэвид решил продолжить своё образование в Королевской академии драматического искусства, окончив ее в 1985 году.

После завершения обучения Дэвид стал работать в театре, став впоследствии одним из лучших актёров на сценах знаменитых театров Англии. Кинокарьера актёра стала успешно развиваться в конце 1990-х годов, когда он снялся во второстепенной роли в драме «Хилари и Джеки».

С 2006 года Дэвид счастлив в браке со сценаристом и писателем Эстер Фрейд, до брака они состояли в отношениях тринадцать лет. У них есть трое детей.

Помимо актёрского таланта, Дэвид смог заявить о себе в качестве режиссера и сценариста, сняв несколько короткометражных фильмов.

Интересные факты о Дэвиде Моррисси
  • Актёр — большой поклонник футбольного клуба «Ливерпуль».
  • Его супруга является правнучкой Зигмунда Фрейда.
  • У Дэвида есть выраженный ливерпульский акцент.
  • Он выступал за сохранение целостности Великобритании на референдуме в 2014 году.
  • В 2009 году Дэвид стал учредителем благотворительной организации, которая подготавливает учителей и проводит семинары в Ливане и других странах.
  • Моррисси и Марк Биллингем в 2009 году основали продюсерскую компанию Sleepyhead.
  • Актёр известен своей скрупулезной, кропотливой и вдумчивой работой над каждой ролью, разносторонне исследуя характер персонажа.
Фильмография Дэвида Моррисси
TheatreHD: Юлий Цезарь: Бен Уишоу
TheatreHD: Юлий Цезарь: Бен Уишоу
спектакль 2018, Великобритания
8.0
Палачи
спектакль 2016, Великобритания
7.0
Добро пожаловать в Капкан
Добро пожаловать в Капкан
криминал, боевик, триллер 2013, Великобритания / США
7.0
Без компромиссов
Без компромиссов
триллер 2011, Великобритания
7.0
Кровавый округ: 1974
Кровавый округ: 1974
криминал, драма, мистика 2009, Великобритания
7.0
Стать Джоном Ленноном
Стать Джоном Ленноном
драма 2009, Великобритания / Канада
7.0
Мой домашний динозавр
Мой домашний динозавр
фантастика, приключения, семейный 2007, США
7.0
Жатва
Жатва
триллер, ужасы 2007, США
8.0
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24 апреля 2017 07:46
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