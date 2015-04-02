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Матч
Отзывы о фильме «Матч»
Матч
2012 / Россия / Украина
Трейлер
7.6
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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av52629
2 апреля 2015, 12:51
в начале вздремнул немного, но концовка довольно бодренькая( действия главных героев какие-то нелогичные и пафосные ).жене фильм понравился.
2 апреля 2015, 12:51
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Nintel
2 апреля 2015, 12:51
Как-то тут все про пафос да наигранность, вздыбились прям против фильма) А мне кажется, это хоть немного достойно называться кинематографом, не то что большинство представителей современного отечественного кино, пальцем тыкать не буду. Да и актеры, имхо, неплохие. Я лично очень люблю Лизу Боярскую и Безрукова, да и фильмы с ними обычно неплохие все.
На фильме еще не была, но обязательно схожу в выходные, чтобы убедиться в правоте своих суждений)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Xelga
2 апреля 2015, 12:51
На выходных посмотрела «Матч», хорошо, что до этого не начиталась отзывов и комментариев. Фильм совсем даже ничего, выше ожидаемого. К футболу по жизни равнодушна, но в фильме игра понравилась. Глупо, конечно, ждать, что Безруков будет брать мячи как Яшин, но в роли Раневича он смотрится неплохо. А главное, приятно, что «наши» хоть в фильме немцам наваляли, тем более под угрозой концлагеря и смерти. Так что нормальное патриотичное кино, ясно, что с какими-то недочетами, но в целом весьма смотрибельно.
2 апреля 2015, 12:51
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Umka24
2 апреля 2015, 12:51
Голы ценою в жизнь, я бы так назвал свой комментарий. История знает много примеров героизма, проявленного в войнах и в спорте. Этот фильм о советских парнях сражавшихся как на поле боя, так и на поле футбольном. И если в бою им не удалось победить врага, то в футбольном сражении отступать и сдаваться они не собирались. Футбольная дружина в этой картине, олицетворяет непобедимый дух советского народа. Даже под угрозами расстрела и лагерей, футболисты не приклонились перед врагом и продолжали забивать "голы смерти". Эти парни продемонстрировали немецкой армии, что непобедимых не бывает. И рано, или поздно поражения приходят ко всем, как бы ты не был силен, и на каких фронтах не сражался.
2 апреля 2015, 12:51
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anna_smile
2 апреля 2015, 12:51
Отличное патриотическое кино. И даже если вы не любите спорт, то оно вам понравится, как понравилось мне. Здесь показана сила человеческого духа, мужество в самых критичных ситуациях. Рекомендуется всем к просмотру, а для тех, как любит исторические фильмы - тем более. Из минусов отмечу только излишнюю пафосность.
2 апреля 2015, 12:51
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