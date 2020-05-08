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Андрей Малюков
Андрей Малюков
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Андрей Малюков
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Дата рождения
6 января 1948
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
21 декабря 2021
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Андрея Малюкова
Родился 6 января 1948 года. Новосибирск, СССР (Россия).
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Фильмография Андрея Малюкова
Матч
спорт, драма
2012, Россия / Украина
7.0
Мы из будущего
фантастика, исторический, приключения, военный
2008, Россия
7.0
Я - русский солдат
военный, драма
1995, Россия
6.0
Маленькие человечки Большевистского переулка, или Хочу пива
комедия, драма
1993, Россия
5.0
Бабочки
триллер, криминал, драма
1991, СССР
5.0
Делай – раз!
военный
1989, СССР
7.0
В зоне особого внимания
боевик, приключения
1978, СССР
7.0
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