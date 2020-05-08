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Андрей Малюков

Андрей Малюков
Андрей Малюков
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Дата рождения
6 января 1948
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
21 декабря 2021
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Андрея Малюкова

Родился 6 января 1948 года. Новосибирск, СССР (Россия).

Фильмография Андрея Малюкова
Матч
Матч
спорт, драма 2012, Россия / Украина
7.0
Мы из будущего
Мы из будущего
фантастика, исторический, приключения, военный 2008, Россия
7.0
Я - русский солдат
Я - русский солдат
военный, драма 1995, Россия
6.0
Маленькие человечки Большевистского переулка, или Хочу пива
Маленькие человечки Большевистского переулка, или Хочу пива
комедия, драма 1993, Россия
5.0
Бабочки
Бабочки
триллер, криминал, драма 1991, СССР
5.0
Делай – раз!
Делай – раз!
военный 1989, СССР
7.0
В зоне особого внимания
В зоне особого внимания
боевик, приключения 1978, СССР
7.0
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Продолжение сериала «Диверсант» выйдет в День Победы  Премьера состоится в 17:20 на Первом канале. 
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8 мая 2020 12:55
Спустя 13 лет: продолжение сериала «Диверсант» выйдет в День Победы В визуальном плане сезон будет приближен к европейскому военному кино.
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28 апреля 2020 16:14
Премьера «Собибор» пройдет в одно время в России и Израиле Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с Председателем Кнессета Израиля Юлием Эдельште предложила организовать премьерный показ картины «Собибор» одновременно в
Написать
28 июня 2017 17:51
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Статьи о персоне
Режиссер "Диверсанта" Андрей Малюков умер от коронавируса Народный артист России, создатель таких военно-патриотических сериалов, как "Грозовые ворота" и "Диверсант" Андрей Малюков умер в возрасте 73 лет. О его смерти стало известно 19 декабря.
Написать
19 декабря 2021 18:00
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