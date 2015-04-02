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Тепло наших тел Тепло наших тел
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Warm Bodies Тепло наших тел 2013 / США
7.9 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Тепло наших тел»

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Наша рецензия

«Тепло наших тел» – экранизация опубликованного в 2010 году одноименного дебютного романа Айзека Мариона (молодого сиэтльца, никогда не учившегося даже в колледже и всю жизнь работавшего на самых эксцентрических должностях: поставщика смертных лож для пациентов хосписа, надзирателя во время родительских встреч в доме опеки и т. п.) – фактически вариация на темы «Ромео и Джульетты». Собственно, главных героев так и зовут: она – Джули, он – Р,…

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Афоня 2 апреля 2015, 12:51
НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ТАК ВЗЯТЬ и из зомби превратиться в человека!!! Ну есть же правила,зомби безмозглые ходячие трупы пожирающие человеческие мозги на этом строятся все зомбофильмы!!!Этак можно дойти до того что в Обители Зла мы будем переживать за бедных зомбяков безсчетным числом убиваемых злой Милкой Йовович.

Ожидал от фильма что то типа Зомби по имени Шон,да и начало было вроде многообещающее.

Увы и ах!!! Дальше фильм скатился в розовые сопли с кучей КУЧЕЙ ляпов и несостыковок.Например толпы зомби привлеченных запахом живой девушки тут же теряют к ней интерес как только она начинает двигаться как зомби







Тупость несусветная фильм еще как то тащил зомбиэмоактер(кстати его звали Эр,еще бы чуть чуть и стал Эрлом)реально прикольный чел.(думаю это был его звездный час)

Малкович для мебели,я думаю он свою роль сыграл за один съемочный день и то особо не напрягаясь.

Откуда взялся зомби вирус вообще ни слова не объяснили!!!НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ТАК ВЗЯТЬ и населить землю Зомбяками!!!(не вспомнил ни одного фильма без объяснений причин мутации)

Пока что первое разочарование года,ожидалось более качественное кинцо.

Фильм:4/10(+1 за Зомбиэмоактера)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Trainspotting- вот это философская притча о наркотиках,

которые меняют сознание

наркомана)

Кстати странно что прокатчики выпустили фильм про зомби под таким простеньким названием,учитывая их страсть к эффектным псевдо переводам ожидалось что то типа "ЗОМБЕО И ДЖУЛЬЕТТА"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 02/02/2013 - 00:21:53


Ну нет всей этой глубины в фильме!!! Это как с 95% экранизаций Стивена Кинга,от книги голову сносит а от фильма недоумение.

Получается что оценка за фильм формируется предвзято с учетом восторга от свежепрочитаного романа.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Скоро у общеизвестного канала сменится слоган.

ТНТ: почувствуй Тепло Наших Тел!!!

ТНТ: мы зомбируем людей с 1998 года)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oberon 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 03/02/2013 - 18:59:35




К какому из известных Вам фильмов он ближе по стилистике?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 04/02/2013 - 22:14:18):Ковыляет какой-то бомжара-алкаш, грязный и сильно бухой... Походка действительно зомбическая, как у R. И что прикольно это всё в 200 метрах от Серафимы было. Типа реально чел из какой-то могилы вылез.

Ну как в такого не влюбится,ведь так же в фильме было,только от алкаша наверное пахло поприятней и кровь изо рта не сочилась✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Иной раз бывает, кино не идет, постареть под него надо, что ли... Вроде всё хорошо, но не созвучно. Думаю себе, что лет через 5-10 надо будет пересмотреть.

А тут наоборот, и кажется, что лет эдак 10 назад было бы самое то. Я сказки в детстве здорово любила и лет до 9-10, наверное, читала запоем. Потом как отрезало, наелась.



А кино трогательное, я почти плакала.

7/10



Цитата (Queen Julia, 11/02/2013 - 08:11:08):Кого только не любили наши девушки



Одна девушка Настенька даже нечаянно полюбила чудище лесное и лохматое. Трансгрессировала к нему с помощью цветочка аленького.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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