«Тепло наших тел» – экранизация опубликованного в 2010 году одноименного дебютного романа Айзека Мариона (молодого сиэтльца, никогда не учившегося даже в колледже и всю жизнь работавшего на самых эксцентрических должностях: поставщика смертных лож для пациентов хосписа, надзирателя во время родительских встреч в доме опеки и т. п.) – фактически вариация на темы «Ромео и Джульетты». Собственно, главных героев так и зовут: она – Джули, он – Р,…
Ожидал от фильма что то типа Зомби по имени Шон,да и начало было вроде многообещающее.
Увы и ах!!! Дальше фильм скатился в розовые сопли с кучей КУЧЕЙ ляпов и несостыковок.Например толпы зомби привлеченных запахом живой девушки тут же теряют к ней интерес как только она начинает двигаться как зомби
✊
Тупость несусветная фильм еще как то тащил зомбиэмоактер(кстати его звали Эр,еще бы чуть чуть и стал Эрлом)реально прикольный чел.(думаю это был его звездный час)
Малкович для мебели,я думаю он свою роль сыграл за один съемочный день и то особо не напрягаясь.
Откуда взялся зомби вирус вообще ни слова не объяснили!!!НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ТАК ВЗЯТЬ и населить землю Зомбяками!!!(не вспомнил ни одного фильма без объяснений причин мутации)
Пока что первое разочарование года,ожидалось более качественное кинцо.
Фильм:4/10(+1 за Зомбиэмоактера)
которые меняют сознание
наркомана)
Кстати странно что прокатчики выпустили фильм про зомби под таким простеньким названием,учитывая их страсть к эффектным псевдо переводам ожидалось что то типа "ЗОМБЕО И ДЖУЛЬЕТТА"
Ну нет всей этой глубины в фильме!!! Это как с 95% экранизаций Стивена Кинга,от книги голову сносит а от фильма недоумение.
Получается что оценка за фильм формируется предвзято с учетом восторга от свежепрочитаного романа.
ТНТ: почувствуй Тепло Наших Тел!!!
ТНТ: мы зомбируем людей с 1998 года)))
К какому из известных Вам фильмов он ближе по стилистике?
Ну как в такого не влюбится,ведь так же в фильме было,только от алкаша наверное пахло поприятней и кровь изо рта не сочилась✊
А тут наоборот, и кажется, что лет эдак 10 назад было бы самое то. Я сказки в детстве здорово любила и лет до 9-10, наверное, читала запоем. Потом как отрезало, наелась.
А кино трогательное, я почти плакала.
7/10
Цитата (Queen Julia, 11/02/2013 - 08:11:08):Кого только не любили наши девушки
Одна девушка Настенька даже нечаянно полюбила чудище лесное и лохматое. Трансгрессировала к нему с помощью цветочка аленького.
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