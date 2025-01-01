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Адам Пирсон
Адам Пирсон Adam Pearson
Киноафиша Персоны Адам Пирсон

Адам Пирсон

Adam Pearson

Дата рождения
6 января 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания

Популярные фильмы

Другой человек 6.8
Другой человек (2024)
Побудь в моей шкуре 5.9
Побудь в моей шкуре (2013)

Фильмография Адам Пирсон

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актер 2
Другой человек 6.8
Другой человек A Different Man
комедия, ужасы, триллер 2024, США
Смотреть трейлер Рецензия
Побудь в моей шкуре 5.9
Побудь в моей шкуре Under the Skin
драма, фантастика 2013, Великобритания
Смотреть трейлер
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