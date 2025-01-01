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Адам Пирсон
Adam Pearson
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Персоны
Адам Пирсон
Адам Пирсон
Adam Pearson
Дата рождения
6 января 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Популярные фильмы
6.8
Другой человек
(2024)
5.9
Побудь в моей шкуре
(2013)
Фильмография Адам Пирсон
Жанр
Все
Драма
Комедия
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2024
2013
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.8
Другой человек
A Different Man
комедия, ужасы, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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5.9
Побудь в моей шкуре
Under the Skin
драма, фантастика
2013, Великобритания
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