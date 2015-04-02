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Побудь в моей шкуре Побудь в моей шкуре
Киноафиша Фильмы Побудь в моей шкуре Отзывы о фильме «Побудь в моей шкуре»
Under the Skin Побудь в моей шкуре 2013 / Великобритания
5.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Побудь в моей шкуре»

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
НУ Кубрика тут обещают показать, надеюсь ...звоны прокатчики не просрут этот фильм в очередной раз. Хотя не факт что они знают кто такой Кубрик✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Bagenov Ura, 01/05/2014 - 01:33:04):Не нашел ни ОДНОГО сеанса на этот фильм!!! Это что за херня, ивиняюсь!! Не так часто хожу в кинотеатры, но этот фильм уже жду долго. Зол как никогда!! Подскажите - где и когда его собираются показывать?



Я тоже преисполнен первомайским гневом. И совершенно не верю, в то, что они все таки покажут в РФ это кино.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 16 февраля 2016, 02:24
посмотрел...тк дремучий арт-хаус, буду исходить из оценки понравилось-не понравилось...

второго больше, чем первого, и хорошо, что в кино не пошел...такие фильмы для домашнего просмотра...

что бросилось сразу в глаза - попытка от плохой инопланетянки, работающей приманкой для мяса, перейти к человечной девушке, такой всей хрупкой и беззащитной и ессно, вобравшей все исключительно положительные качества от хомо-сапиенсов (куда отрицательные делись непонятно ✌️ )...инопланетянкой надо восхищаться, бояться и тд (по всей гамме эмоций, кому какие ближе) как львом, чайкой или ящерицей, к примеру...пытаться ее очеловечить, это все равно, что на лошадь напяливать шкуру гепарда, и по размеру не подойдет, и лошадь гепардом не станет...так что финал закономерный, хоть он и не самим существом выбран, сделали бы ей внизу там все ок, глядишь и полноценную семью бы создала с тем "помощником" в автобусе ✊

лучший момент фильма, конечно, когда шкура слазит...

вообще, идея с полом у инопланетного существа сразу попахивает эго-центризмом авторов-человеков ✊ ...

Йоханссон, несомненно, в плюс, что за такие фильмы берется, но тут надо обладать исключительным чутьем или быть в большом фаворе у госпожи "удачи", чтобы попасть на действительно стоящий проект...этот я к таким не причисляю, хотя удачные места у него имеются, типа превращения людей в плавающий в нефти флаг (опять же все кости скелета из тела кроме головы удалили, а череп оставили, и голова в нефти некрасиво плавала ✊ ), но плюсы все больше к визуальным сторонам относятся, а лучше бы к смысловым...

ps по поводу попы, все ок у нее, только на некоторых планах казалось, что потолстела малехо с возрастом, и грудь кое-где больше чем надо, но это все игра ракурса, скорее всего ✊
16 февраля 2016, 02:24 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:27
Ответ на сообщение Bagenov Ura от 17/08/2014 - 10:17:55


ага, ирландский. Просто созвучие есть у этих фильмов.
16 февраля 2016, 02:27 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:27
Ответ на сообщение Bagenov Ura от 13/08/2014 - 22:36:49




Ммм...думаю, вы понимаете под "человеческим" "человечное". Тогда всё сходится. Гуманизация инопланетной сущности налицо ✊ . Но в фильме эти понятия, по-моему, далеко не равнозначны.

Голгофу смотрели?
16 февраля 2016, 02:27 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:28
Ответ на сообщение Bagenov Ura от 10/08/2014 - 09:21:35


Почему инопланетяне обязательно бездушные? какая-то душа, думается, у них есть всё же.

Просто они в пищевой цепочке выше нас оказались, и нам это не нравится.

А можно, как считаете, нашу духовность примерять к другой расе? им же пофиг...



уязвимое, беззащитное... то есть человеческое

пришелица, мне кажется, была уязвима изначально. Она для своих была уже не вполне своя и человек из нее, ясен пень, никакой. Вроде как застряла между мирами (или над). Отсюда задумчивые прогулки по берегу, непрофессиональное поведение и печальный финал.
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:28
Оценка
Цитата (Bagenov Ura, 10/08/2014 - 09:21:35):

Цитата (fanbunga, 12/08/2014 - 18:57:53):



Я не смог смотреть когда они там ребенка на пляже бросили, при чем два раза.✊

Это перебор уже, тем более так настойчиво они это показать хотели.....
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:30
Оценка
Хрень. Хотя в художественном ракурсе, мне кино понравилось.
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
Foggy 16 февраля 2016, 15:19
это не там, это селфи-снимки, которые "украли" ✊ , из-за чего я собсно раздумывал, а не пойти ли на Йоханссон в образе инопланетной особи, совокупляющейся направо и налево, посмотреть ✊ , опять же она как черная вдова, там вроде всех убивала кажись ✊ , не съедала хоть?
16 февраля 2016, 15:19 Ответить
khaos11 16 февраля 2016, 15:19
Все это рекламные происки подлых маркетологов. Про соблазнительную голую Йоханссон и ее попу. Нет там такого. А есть обвислые жировые складки и старое нижнее белье 20-тилетней давности. Уж не знаю, спецом она так отожралась али грим того требовал, но кино абсолютно не привлекательное, но и не отталкивающее. Скука, словом, смертная.

5\10
16 февраля 2016, 15:19 Ответить
fanbunga 19 февраля 2016, 00:10
Редкий случай, когда кино лучше литературного варианта. Вообще-то оно скучное, но зато цельное и лишнего ничего. Искренне советую, ибо Йоханссон прекрасна. Я даже не ожидала, что она так потрясно впишется в дремучий артхаус. Чуть ли не пол фильма она голая, и голышом она великолепна, такое тело.... В одежде не так, конечно, но сойдет. Безжалостная беззащитность у неё получилась что надо.
19 февраля 2016, 00:10 Ответить
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