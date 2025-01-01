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Джонатан Глейзер
Jonathan Glazer
Киноафиша
Персоны
Джонатан Глейзер
Джонатан Глейзер
Jonathan Glazer
Дата рождения
26 марта 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Популярные фильмы
7.4
Зона интересов
(2023)
Билеты
7.2
Сексуальная тварь
(2000)
5.9
Побудь в моей шкуре
(2013)
Фильмография Джонатан Глейзер
Жанр
Все
Военный
Драма
Исторический
Криминал
Мелодрама
Мистика
Фантастика
Год
Все
2023
2013
2004
2000
Все
4
Фильмы
4
Режиссер
4
Сценарист
3
7.4
Зона интересов
The Zone of Interest
драма, исторический, военный
2023, Польша / Великобритания / США
Смотреть трейлер
Билеты
5.9
Побудь в моей шкуре
Under the Skin
драма, фантастика
2013, Великобритания
Смотреть трейлер
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5.9
Рождение
Birth
мистика, драма, мелодрама
2004, США
7.3
Сексуальная тварь
Sexy Beast
драма, криминал
2000, США / Испания
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