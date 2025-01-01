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Джонатан Глейзер
Джонатан Глейзер Jonathan Glazer
Киноафиша Персоны Джонатан Глейзер

Джонатан Глейзер

Jonathan Glazer

Дата рождения
26 марта 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания

Популярные фильмы

Зона интересов 7.4
Зона интересов (2023)
Сексуальная тварь 7.2
Сексуальная тварь (2000)
Побудь в моей шкуре 5.9
Побудь в моей шкуре (2013)

Фильмография Джонатан Глейзер

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Режиссер 4 Сценарист 3
Зона интересов 7.4
Зона интересов The Zone of Interest
драма, исторический, военный 2023, Польша / Великобритания / США
Смотреть трейлер
Билеты
Побудь в моей шкуре 5.9
Побудь в моей шкуре Under the Skin
драма, фантастика 2013, Великобритания
Смотреть трейлер
Рождение 5.9
Рождение Birth
мистика, драма, мелодрама 2004, США
Сексуальная тварь 7.3
Сексуальная тварь Sexy Beast
драма, криминал 2000, США / Испания
Новости о Джонатан Глейзер
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