Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Побудь в моей шкуре Побудь в моей шкуре
Киноафиша Фильмы Побудь в моей шкуре Награды и номинации фильма Побудь в моей шкуре
Under the Skin Побудь в моей шкуре 2013 / Великобритания
5.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Побудь в моей шкуре

Вся информация о фильме
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Related video
И умная и красивая: вот под каким знаком рождаются идеальные женщины
Этуша называли самым добрым актером СССР: воры обходили его дом стороной
Малинин вынужден расплачиваться за грехи прошлого: Зарубина озвучила, в чем его вина
Скрыть не вышло: Навка показала округлившийся животик
Пьяная Лена из «Счастливы вместе» устроила дебош на похоронах подполковника Староконя: вот что случилось
Невыносимая боль: раздавленная Гурцкая разрыдалась в прямом эфире
Добронравов ни при чем: у Пахмутовой все-таки есть сын с необычным именем
Варлей и Немоляеву упекли в дом престарелых: от происходящего там оторопь берет
Тест: кто вы из героев "Скуби Ду"?
Спилберг пересматривает этот советский фильм раз в год: в России его почти забыли, а зря
Отсидел за изнасилование: трагическая судьба Васи из «Огонь, вода… и медные трубы»
Самое нелепое название «Ивана Васильевича»: европейцы звонко сели в лужу
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше