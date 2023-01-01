Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Экстрасенс Экстрасенс
Киноафиша Фильмы Экстрасенс Фильмы похожие на Экстрасенс
The Awakening Экстрасенс 2011 / Великобритания
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Экстрасенс

Вся информация о фильме
Обитель проклятых
Обитель проклятых
триллер 2014, США
8.0
Экстрасенс 2: Лабиринты разума
Экстрасенс 2: Лабиринты разума
драма, триллер 2013, США / Испания / Франция
7.0
Дом призраков
Дом призраков
ужасы, драма, мистика 1995, Великобритания / США
6.0
Дом на другой стороне
Дом на другой стороне
ужасы, триллер 2021, США
5.0
Лимб
Лимб
ужасы, триллер, детектив 2013, Канада
7.0
Мрачные небеса
Мрачные небеса
триллер 2013, США
7.0
Женщина в черном
Женщина в черном
триллер, ужасы, драма 2012, Великобритания
7.0
Дом грез
Дом грез
триллер 2011, США
7.0
Не бойся темноты
Не бойся темноты
триллер, ужасы 2011, США / Австралия
7.0
Убежище
Убежище
триллер, ужасы 2010, США
7.0
Незваные
Незваные
мистика, драма, ужасы 2009, США
6.0
Обличитель
Обличитель
драма, фантастика, триллер, ужасы 2009, США / Великобритания
6.0
Затмение
Затмение
ужасы, драма, мелодрама 2009, Ирландия
5.0
История двух сестер
История двух сестер
драма, триллер, ужасы 2008, США
7.0
Зеркала
Зеркала
ужасы 2008, США
7.0
Приют
Приют
мистика, триллер, ужасы, драма 2007, Мексика / Испания
7.0
Ключ от всех дверей
Ключ от всех дверей
мелодрама, триллер, драма 2005, США
6.0
Другие
Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма 2001, Испания / Франция / США
7.0
Воскрешение
Воскрешение
ужасы 1980, Великобритания
4.0
Кровь
Кровь
триллер 2013, Великобритания
6.0
Амулет
Амулет
ужасы 2020, Великобритания
4.0
Замкнутая цепь
Замкнутая цепь
триллер 2013, Великобритания / США
6.0
Каратель 2: Территория войны
Каратель 2: Территория войны
ужасы, триллер, боевик, драма 2008, США
8.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше