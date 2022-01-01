Наша рецензия

16 июня 1816 года на вилле Диодатти, расположенной на берегу Женевского озера, собрались лорд Байрон, Перси Шелли, незаконная жена последнего – Мэри Шелли, ее сводная сестра Клер Клермон, а также доктор Джон Полидори, биограф и по совместительству любовник лорда Байрона. Под завязку накачанные вожделением, опиумом, алкоголем и духом романтизма, эти пятеро устраивают эксперимент по воплощению своих самых потаенных страхов, которые с успехом им являются в безостановочной череде ночных…