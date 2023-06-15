Воскрешение, 1980

Дочь Солнца и любимица Осириса, Царица Египта Кара была при жизни настоящим воплощением Зла на Земле. Археолог Мэттью Корбек обнаружил ее саркофаг при раскопках в Городе Мертвых. И как только археологи проникли в гробницу, злобная, сверхъестественная сила вырвалась на свободу. А когда археологи в Музее Каира извлекли мумию Кары из саркофага, произошла реинкарнация Царицы Египта в тело дочери Корбека – Маргарет. И продолжилась, прерванная 3800 лет назад, серия жестоких, леденящих кровь убийств. Так сбылось древнее проклятие Долины Фараонов, и зло, которое было запрещено возвращать к жизни, воскресло…
|9 октября 1980
|Австралия
|4 декабря 1980
|Аргентина
|26 октября 1981
|Бразилия
|20 ноября 1980
|Великобритания
|15
|14 ноября 1980
|Германия
|8 мая 1981
|Дания
|10 ноября 1980
|Испания
|9 октября 1980
|Мексика
|31 июля 1980
|Нидерланды
|12
|13 марта 1981
|Португалия
|31 октября 1980
|США
|R
|1 сентября 1982
|Турция
|6 февраля 1981
|Финляндия
|9 июля 1980
|Франция
|TP
|17 января 1981
|Швеция
|17 января 1981
|Япония
|PG12