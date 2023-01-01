Воскрешение, 1980

Дочь Солнца и любимица Осириса, Царица Египта Кара была при жизни настоящим воплощением Зла на Земле. Археолог Мэттью Корбек обнаружил ее саркофаг при раскопках в Городе Мертвых. И как только археологи проникли в гробницу, злобная, сверхъестественная сила вырвалась на свободу. А когда археологи в Музее Каира извлекли мумию Кары из саркофага, произошла реинкарнация Царицы Египта в тело дочери Корбека – Маргарет. И продолжилась, прерванная 3800 лет назад, серия жестоких, леденящих кровь убийств. Так сбылось древнее проклятие Долины Фараонов, и зло, которое было запрещено возвращать к жизни, воскресло…