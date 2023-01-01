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The Awakening

Воскрешение, 1980

1980 / Великобритания
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

Дочь Солнца и любимица Осириса, Царица Египта Кара была при жизни настоящим воплощением Зла на Земле. Археолог Мэттью Корбек обнаружил ее саркофаг при раскопках в Городе Мертвых. И как только археологи проникли в гробницу, злобная, сверхъестественная сила вырвалась на свободу. А когда археологи в Музее Каира извлекли мумию Кары из саркофага, произошла реинкарнация Царицы Египта в тело дочери Корбека – Маргарет. И продолжилась, прерванная 3800 лет назад, серия жестоких, леденящих кровь убийств. Так сбылось древнее проклятие Долины Фараонов, и зло, которое было запрещено возвращать к жизни, воскресло…

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1980
Возраст 16+
Режиссер
Майк Ньюэлл
Майк Ньюэлл
В ролях
Чарлтон Хестон
Сюзанна Йорк
Стефани Цимбалист
Джилл Таунсенд
Патрик Друри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Воскрешение 5 постеров
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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