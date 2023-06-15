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Постер фильма Воскрешение
4.9
Киноафиша Фильмы Воскрешение
4.9

Воскрешение

, 1980
The Awakening
Великобритания / ужасы / 18+
Постер фильма Воскрешение
4.9

О фильме

Дочь Солнца и любимица Осириса, Царица Египта Кара была при жизни настоящим воплощением Зла на Земле. Археолог Мэттью Корбек обнаружил ее саркофаг при раскопках в Городе Мертвых. И как только археологи проникли в гробницу, злобная, сверхъестественная сила вырвалась на свободу. А когда археологи в Музее Каира извлекли мумию Кары из саркофага, произошла реинкарнация Царицы Египта в тело дочери Корбека – Маргарет. И продолжилась, прерванная 3800 лет назад, серия жестоких, леденящих кровь убийств. Так сбылось древнее проклятие Долины Фараонов, и зло, которое было запрещено возвращать к жизни, воскресло…

В ролях

Чарлтон Хестон
Matthew Corbeck
Сюзанна Йорк
Jane Turner
Стефани Цимбалист
Margaret Corbeck
Джилл Таунсенд
Anne Corbeck
Патрик Друри
Paul Whittier
Брюс Майерс
Dr. Khalid
Надим Савалха
Dr. El Sadek
Иен Макдермид
Иен Макдермид
Dr. Richter
Ahmed Osman
Yussef
Мириам Маргулис
Мириам Маргулис
Dr. Kadira
Режиссер Майк Ньюэлл
Сценарист Аллан Скотт, Крис Брайант, Клайв Экстон, Брэм Стокер
Композитор Клод Боллин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 9 июля 1980
Дата выхода
9 октября 1980 Австралия
4 декабря 1980 Аргентина
26 октября 1981 Бразилия
20 ноября 1980 Великобритания 15
14 ноября 1980 Германия
8 мая 1981 Дания
10 ноября 1980 Испания
9 октября 1980 Мексика
31 июля 1980 Нидерланды 12
13 марта 1981 Португалия
31 октября 1980 США R
1 сентября 1982 Турция
6 февраля 1981 Финляндия
9 июля 1980 Франция TP
17 января 1981 Швеция
17 января 1981 Япония PG12
Сборы в мире $8 415 112
Производство Solofilm, Orion Pictures, EMI Films
Другие названия
The Awakening, Das Erwachen der Sphinx, La Malédiction de la vallée des rois, A Maldição do Vale dos Faraós, Alla 39ª eclisse, Budjenje, De Herrezen Heerseres, De Vloek uit de Koningsvallei, Diriliş, Ébredés, El despertar, Kuningattaren kirous, La maldición, La Malédiction du pharaon, Le Réveil de la momie, Muerte en el valle de los faraones, Mumiens förbannelse, Mumiens hemmelighed, Mumiens hemmelighet, Przebudzenie, Reencarnação, The Wakening, Trezirea, Το ξύπνημα των φαραώ, Алмаз семи звезд, Пробудження, ピラミッド（1980）, Alla Trentanovesima Eclisse, Oyanış

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
Обновлено 15 июня 2023

Отзывы о фильме

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