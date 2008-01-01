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Постер фильма Перед классом
8.1
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8.1

Перед классом

, 2008
Front of the Class
США / драма / 18+
Постер фильма Перед классом
8.1

О фильме

С шести лет Брэд страдает синдромом Туретта. Его симптомы — частые моторные и вокальные тики, которые невозможно подавить. Тем не менее, Брэд бросает вызов всем барьерам и неприятностям, и даже двадцать четыре отказа подряд не останавливают его на пути к своей мечте — стать учителем.

В ролях

Джеймс Волк
Джеймс Волк
Brad Cohen
Майк Пневски
Патриция Хитон
Патриция Хитон
Ellen Cohen
Сара Дрю
Сара Дрю
Nancy Lazarus
Доминик Скотт Кэй
Young Brad Cohen
Кэтлин Йорк
Кэтлин Йорк
Diane
Джонни Пакар
Jeff
Трит Уильямс
Трит Уильямс
Norman Cohen
Джо Крест
Джо Крест
Jim Ovbey
Charles Henry Wyson
Young Jeff
Charlie Finn
Ron
Режиссер Питер Уэрнер
Сценарист Томас Рикман, Brad Cohen, Lisa Wysocky
Композитор Эрнест Труст
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 1 января 2008
Дата выхода
29 сентября 2022 Казахстан 14+
MPAA PG
Производство Hallmark Hall of Fame Productions, McGee Street Productions
Другие названия
Front of the Class, A mintadiák, El primero de la clase, Entre les murs, Hallmark Hall of Fame: Front of the Class (#58.1), Klasa pana Tourette'a, La mia fedele compagna, Premiantul, Primeiro da Classe, Tics: Meine lästigen Begleiter, Живети усправно, Перед классом, Първенецът на класа, 叫我第一名, 讲台前的我

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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