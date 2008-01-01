С шести лет Брэд страдает синдромом Туретта. Его симптомы — частые моторные и вокальные тики, которые невозможно подавить. Тем не менее, Брэд бросает вызов всем барьерам и неприятностям, и даже двадцать четыре отказа подряд не останавливают его на пути к своей мечте — стать учителем.
ПроизводствоHallmark Hall of Fame Productions, McGee Street Productions
Другие названия
Front of the Class, A mintadiák, El primero de la clase, Entre les murs, Hallmark Hall of Fame: Front of the Class (#58.1), Klasa pana Tourette'a, La mia fedele compagna, Premiantul, Primeiro da Classe, Tics: Meine lästigen Begleiter, Живети усправно, Перед классом, Първенецът на класа, 叫我第一名, 讲台前的我
Рейтинг фильма
8.1
Оцените10 голосов
8.1IMDb
Обновлено 26 августа 2024
Цитаты
Brad CohenМне часто так смотрят в лицо, но я никогда не даю этому себя сломать.
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате