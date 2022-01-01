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Учитель на замену
Учитель на замену, 2011: актеры и роли
Detachment
Учитель на замену
2011 / США
Трейлер
7.5
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 7.7
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Учитель на замену, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тони Кэй
Tony Kaye
В ролях
Эдриан Броуди
Adrien Brody
Кристина Хендрикс
Christina Hendricks
Брайан Крэнстон
Bryan Cranston
Джеймс Каан
James Caan
Люси Лью
Lucy Liu
Тим Блейк Нельсон
Tim Blake Nelson
Джон Ченатьемпо
John Cenatiempo
Блайт Даннер
Blythe Danner
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Одна
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