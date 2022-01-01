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Учитель на замену Учитель на замену
Киноафиша Фильмы Учитель на замену Учитель на замену, 2011: актеры и роли
Detachment Учитель на замену 2011 / США
7.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Учитель на замену, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тони Кэй Tony Kaye
В ролях
Эдриан Броуди Эдриан Броуди Adrien Brody Кристина Хендрикс Кристина Хендрикс Christina Hendricks Брайан Крэнстон Брайан Крэнстон Bryan Cranston Джеймс Каан Джеймс Каан James Caan Люси Лью Люси Лью Lucy Liu Тим Блейк Нельсон Тим Блейк Нельсон Tim Blake Nelson Джон Ченатьемпо Джон Ченатьемпо John Cenatiempo Блайт Даннер Блайт Даннер Blythe Danner
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