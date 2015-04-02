Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кунг-фу жеребец"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Учитель на замену
Отзывы о фильме «Учитель на замену»
Detachment
Учитель на замену
2011 / США
Трейлер
7.5
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Учитель на замену»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
MariaAlexandrovna
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм достаточно сложный. Поэтому,многие в зале так и ушли с морщинами на лицах, что появились во время просмотра.
Очень хорошая работа,сценариста и актеров. Хотя некоторые роли,меня по настоящему пугали своей выпученностью. Вообще работа режиссера меня очень напугала, столько крупного плана? Неужели он думал что эмоции и без ТАКОЙ близости передаются или может он новичок?
В любом случаи это тот фильм который дает шанс нам подумать.
Если вы хотите реальности и откровений вам на фильм.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Я только про СПИД так и не поняла, девочка больна или нет оказалась?
Фильм 10/10.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Yazev_Vladimir
14 января 2018, 09:23
Оценка
Учитель на замену (2011)
Фильм который определённо заслуживает вашего внимания. Особенно если любите умные и философские фильмы.
Это очень интересная история об учителе, который работает на подмене в худшей школе штата, его основная задача как учителя на замену заключается в том чтобы просто поддерживать порядок в классе пока не найду нового постоянного преподавателя, но несмотря на столь низкий уровень ответственности перед учениками он старается достучатся до них и по-настоящему научить детей чему-то новому и важному. На протяжении всего своего срока работы он сталкивается с проблемами образовательной системы, безразличия учеников и их родителей, снисходительному отношению к его профессии. Помимо проблем на работе главный герой ещё заботится о своём престарелом дедушке с провалами в памяти и о малолетней проститутке, которую забрал с улиц.
Нет смысла заострять внимание на актёрских работах и операторских находках, так как у картины с этим полный порядок.
Лично я советую сосредоточится на символизме некоторых вещей в фильме, по играть со смыслом некоторых кадров, это может увлечь вас на протяжении всего просмотра, плюс будет что обсудить если смотрите не одни). Лично для меня этой деталью стала «загадка красного цвета» ,а именно его символическое значение и скрытый смысл влияющий на историю.
Фильм заставляет задуматься над привычными нам вещами и во многом переосмыслить наше отношение к ним. Например о роли учителя в жизни ребёнка, об отношении общества к труду учителей. Лично я после просмотра задумался о том стоить ли делать добрые дела если это никак не повлияет на мир и даже элементарную благодарность не всегда получаешь.
14 января 2018, 09:23
1
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Время
15 комментариев
Хиппи Хиппи Шейк
1 комментарий
Вызов
137 комментариев
Чей-то брат, чья-то жизнь
3 комментария
Аквамен 2
4 комментария
Джон Уик 4
47 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Волшебная флейта
Отзывы
2022, Германия, мюзикл
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Возрожденные
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, триллер
Синистер. Начало
Отзывы
2023, США, ужасы
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Отзывы
2023, США, фэнтези
Мизантроп
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, драма
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Очень хорошая работа,сценариста и актеров. Хотя некоторые роли,меня по настоящему пугали своей выпученностью. Вообще работа режиссера меня очень напугала, столько крупного плана? Неужели он думал что эмоции и без ТАКОЙ близости передаются или может он новичок?
В любом случаи это тот фильм который дает шанс нам подумать.
Если вы хотите реальности и откровений вам на фильм.
Фильм 10/10.
Фильм который определённо заслуживает вашего внимания. Особенно если любите умные и философские фильмы.
Это очень интересная история об учителе, который работает на подмене в худшей школе штата, его основная задача как учителя на замену заключается в том чтобы просто поддерживать порядок в классе пока не найду нового постоянного преподавателя, но несмотря на столь низкий уровень ответственности перед учениками он старается достучатся до них и по-настоящему научить детей чему-то новому и важному. На протяжении всего своего срока работы он сталкивается с проблемами образовательной системы, безразличия учеников и их родителей, снисходительному отношению к его профессии. Помимо проблем на работе главный герой ещё заботится о своём престарелом дедушке с провалами в памяти и о малолетней проститутке, которую забрал с улиц.
Нет смысла заострять внимание на актёрских работах и операторских находках, так как у картины с этим полный порядок.
Лично я советую сосредоточится на символизме некоторых вещей в фильме, по играть со смыслом некоторых кадров, это может увлечь вас на протяжении всего просмотра, плюс будет что обсудить если смотрите не одни). Лично для меня этой деталью стала «загадка красного цвета» ,а именно его символическое значение и скрытый смысл влияющий на историю.
Фильм заставляет задуматься над привычными нам вещами и во многом переосмыслить наше отношение к ним. Например о роли учителя в жизни ребёнка, об отношении общества к труду учителей. Лично я после просмотра задумался о том стоить ли делать добрые дела если это никак не повлияет на мир и даже элементарную благодарность не всегда получаешь.
Авторизация по e-mail