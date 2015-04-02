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Учитель на замену Учитель на замену
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Detachment Учитель на замену 2011 / США
7.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Учитель на замену»

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MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм достаточно сложный. Поэтому,многие в зале так и ушли с морщинами на лицах, что появились во время просмотра.

Очень хорошая работа,сценариста и актеров. Хотя некоторые роли,меня по настоящему пугали своей выпученностью. Вообще работа режиссера меня очень напугала, столько крупного плана? Неужели он думал что эмоции и без ТАКОЙ близости передаются или может он новичок?

В любом случаи это тот фильм который дает шанс нам подумать.

Если вы хотите реальности и откровений вам на фильм.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Я только про СПИД так и не поняла, девочка больна или нет оказалась?



Фильм 10/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Yazev_Vladimir 14 января 2018, 09:23
Оценка
Учитель на замену (2011)

Фильм который определённо заслуживает вашего внимания. Особенно если любите умные и философские фильмы.

Это очень интересная история об учителе, который работает на подмене в худшей школе штата, его основная задача как учителя на замену заключается в том чтобы просто поддерживать порядок в классе пока не найду нового постоянного преподавателя, но несмотря на столь низкий уровень ответственности перед учениками он старается достучатся до них и по-настоящему научить детей чему-то новому и важному. На протяжении всего своего срока работы он сталкивается с проблемами образовательной системы, безразличия учеников и их родителей, снисходительному отношению к его профессии. Помимо проблем на работе главный герой ещё заботится о своём престарелом дедушке с провалами в памяти и о малолетней проститутке, которую забрал с улиц.

Нет смысла заострять внимание на актёрских работах и операторских находках, так как у картины с этим полный порядок.
Лично я советую сосредоточится на символизме некоторых вещей в фильме, по играть со смыслом некоторых кадров, это может увлечь вас на протяжении всего просмотра, плюс будет что обсудить если смотрите не одни). Лично для меня этой деталью стала «загадка красного цвета» ,а именно его символическое значение и скрытый смысл влияющий на историю.

Фильм заставляет задуматься над привычными нам вещами и во многом переосмыслить наше отношение к ним. Например о роли учителя в жизни ребёнка, об отношении общества к труду учителей. Лично я после просмотра задумался о том стоить ли делать добрые дела если это никак не повлияет на мир и даже элементарную благодарность не всегда получаешь.
14 января 2018, 09:23 Ответить
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