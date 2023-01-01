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Кошмар на улице Вязов 3 Кошмар на улице Вязов 3
Киноафиша Фильмы Кошмар на улице Вязов 3 Фильмы похожие на Кошмар на улице Вязов 3
Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors Кошмар на улице Вязов 3 1987 / США
8.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Вся информация о фильме
Культ Чаки
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