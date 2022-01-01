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Кошмар на улице Вязов 3
Кошмар на улице Вязов 3, 1987: актеры и роли
Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors
Кошмар на улице Вязов 3
1987 / США
8.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Кошмар на улице Вязов 3, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Чак Расселл
Chuck Russell
В ролях
Хизер Лангенкамп
Крейг Вассон
Патрисия Аркетт
Patricia Arquette
Роберт Инглунд
Robert Englund
Кен Сагос
Родни Исимэн
Лоуренс Фишберн
Laurence Fishburne
Дженнифер Рубин
Jennifer Rubin
Брэдли Грегг
Bradley Gregg
Айра Хейден
Ira Heiden
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Одна
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