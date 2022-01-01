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Кошмар на улице Вязов 3 Кошмар на улице Вязов 3
Киноафиша Фильмы Кошмар на улице Вязов 3 Кошмар на улице Вязов 3, 1987: актеры и роли
Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors Кошмар на улице Вязов 3 1987 / США
8.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Кошмар на улице Вязов 3, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чак Расселл Chuck Russell
В ролях
Хизер Лангенкамп Крейг Вассон Патрисия Аркетт Патрисия Аркетт Patricia Arquette Роберт Инглунд Роберт Инглунд Robert Englund Кен Сагос Родни Исимэн Лоуренс Фишберн Лоуренс Фишберн Laurence Fishburne Дженнифер Рубин Jennifer Rubin Брэдли Грегг Брэдли Грегг Bradley Gregg Айра Хейден Ira Heiden
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