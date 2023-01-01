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Кошмар на улице Вязов 3 Кошмар на улице Вязов 3
Киноафиша Фильмы Кошмар на улице Вязов 3 Кадры из фильма «Кошмар на улице Вязов 3»
Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors Кошмар на улице Вязов 3 1987 / США
8.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Кадры из фильма «Кошмар на улице Вязов 3»

Вся информация о фильме
Кошмар на улице Вязов 3 (1987) - фото 1 Кошмар на улице Вязов 3 (1987) - фото 2 Кошмар на улице Вязов 3 (1987) - фото 3
Кошмар на улице Вязов 3 (1987) - фото 4 Кошмар на улице Вязов 3 (1987) - фото 5
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