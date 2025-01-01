Алексей Франдетти

Алексей Борисович Франдетти — российский режиссёр театра и кино, актёр, художник, педагог, телеведущий, хореограф и автор стихотворных переводов. Родился 15 января 1984 года в Ташкенте.

Окончил Ташкентскую высшую школу национального танца и хореографии, затем Школу-студию МХАТ и ВГИК (мастерская Игоря Ясуловича). Проходил режиссёрский курс в Академии театрального искусства Маунтвью в Лондоне.

Играл в Московской оперетте, Театре имени А. С. Пушкина, Электротеатре Станиславский, Театре мюзикла. Как режиссёр прославился постановками мюзиклов, включая «Пробуждение весны», «Историю любви», «Дорогой мистер Смит», «Казанова», «Онегин», «Петя и Фолк. Тайны миров» и «Обыкновенное чудо». Его спектакли неоднократно номинировались на премии «Золотая маска», «Музыкальное сердце театра» и «Золотой софит».

С 2022 по 2024 год — главный режиссёр театра «Ленком Марка Захарова». В декабре 2024 года назначен художественным руководителем Государственного академического Большого театра оперы и балета Узбекистана имени Алишера Навои.

Неоднократный лауреат премии «Золотая маска» и других театральных наград.