Алексей Франдетти
Алексей Франдетти Aleksey Frandetti
Алексей Франдетти

Aleksey Frandetti

Дата рождения
15 января 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Алексея Франдетти

Алексей Борисович Франдетти — российский режиссёр театра и кино, актёр, художник, педагог, телеведущий, хореограф и автор стихотворных переводов. Родился 15 января 1984 года в Ташкенте.

Окончил Ташкентскую высшую школу национального танца и хореографии, затем Школу-студию МХАТ и ВГИК (мастерская Игоря Ясуловича). Проходил режиссёрский курс в Академии театрального искусства Маунтвью в Лондоне.

Играл в Московской оперетте, Театре имени А. С. Пушкина, Электротеатре Станиславский, Театре мюзикла. Как режиссёр прославился постановками мюзиклов, включая «Пробуждение весны», «Историю любви», «Дорогой мистер Смит», «Казанова», «Онегин», «Петя и Фолк. Тайны миров» и «Обыкновенное чудо». Его спектакли неоднократно номинировались на премии «Золотая маска», «Музыкальное сердце театра» и «Золотой софит».

С 2022 по 2024 год — главный режиссёр театра «Ленком Марка Захарова». В декабре 2024 года назначен художественным руководителем Государственного академического Большого театра оперы и балета Узбекистана имени Алишера Навои.

Неоднократный лауреат премии «Золотая маска» и других театральных наград.

Зимний путь 7.4
Зимний путь (2013)
Жестокость 5.8
Жестокость (2007)
От винта 3D 4.5
От винта 3D (2012)

Фильмография Алексея Франдетти

Счастье мое
Счастье мое
мюзикл, военный 2020, Россия
Квест
Квест
драма, боевик, мистика 2015, Россия/Латвия
Зимний путь 7.4
Зимний путь Zimniy put
драма 2013, Россия
От винта 3D 4.5
От винта 3D Ot vinta 3D
анимация 2012, Россия
Жестокость 5.8
Жестокость Cruelty
драма 2007, Россия

Веселая вдова
Веселая вдова
Рождественская история
Рождественская история
Маяковский
Маяковский
