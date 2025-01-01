Меню
О персоне
Фильмография
Армен Адилханян
Дата рождения
27 сентября 1965
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Продюсер
Фильмография Армен Адилханян
Фа-Соль
SolFasol
семейный
2023, Россия
Аффл
анимация
2020, Россия
Кот в сапогах
фэнтези, комедия
2018, Россия
4.5
От винта 3D
Ot vinta 3D
анимация
2012, Россия
5.1
Новогодний брак
мелодрама
2012, Россия
3.9
Кукарача
Kukaracha 3D
анимация
2011, Россия
4.8
Хорошие и плохие
Khoroshie i plokhie
боевик, мелодрама
2000, Россия
Почему героиню «Терминатора» назвали именно Сарой: тайна, которую зрители не сразу заметили
Почему Говорова прозвали Антибиотиком: тайна прозвища главного криминального авторитета «Бандитского Петербурга»
Космос, ирония и Галя-ИИ: «Кибердеревня» выйдет со 2 сезоном уже этой осенью — знаем точную дату
«Можно вместо "Гарри Поттера"»: 5 фильмов СССР с рейтингом 7.2+ уже забыли, а зря — современные зрители в восторге
Любимый сериал Михалкова возвращается с новым сезоном: ИИ рассказал, о чем будет «Домашний арест 2»
Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет
«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»
«Не хватало книге»: Кинг неожиданно признал — эта экранизация превзошла его творение по всем фронтам
«Это порнография»: Стивен Кинг искренне презирает культовый боевик 80-х — в России от него не фанател только ленивый
Ищете что-то похожее на «Формулу-1»? ИИ все сделал за вас — 4 фильма и сериал от Netflix с оценкой 8.2 обеспечат адреналином
Стивен Спилберг еле уговорил этих двух актеров сняться в его проектах — один из фильмов стал шедевром мирового кино
