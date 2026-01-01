Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
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Мелани Симка
Melanie Simka
Киноафиша
Персоны
Мелани Симка
Мелани Симка
Melanie Simka
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.4
Железяки
(2012)
6.3
Крутые яйца
(2015)
5.4
Кунг-фу Кролик: Повелитель огня
(2015)
Фильмография Мелани Симка
6.3
Крутые яйца
Un gallo con muchos huevos
анимация
2015, Мексика
Смотреть трейлер
5.4
Кунг-фу Кролик: Повелитель огня
Tu Xia Chuan Qi：Qing Li Chuan Shuo
комедия, семейный, анимация, приключения
2015, Китай
Смотреть трейлер
4
Принцесса-лягушка
Frog Kingdom
анимация, приключения, детский, комедия
2013, США
Смотреть трейлер
Рецензия
4.4
От винта 3D
Ot vinta 3D
анимация
2012, Россия
Смотреть трейлер
6.4
Железяки
Yak
анимация
2012, Таиланд
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4.2
Кунг-фу Кролик
Legend of a Rabbit / Tu Xia Chuan Qi
приключения, анимация, комедия, боевик, семейный
2011, США
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