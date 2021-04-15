От винта 2, 2021

В первой части приключений самолет Витязь победил в соревнованиях и разоблачил злодея Грома. Он мечтал построить удачную карьеру в авиации и отношения с самолетом Молнией. Казалось бы, Витязю удалось воплотить все задуманное, но судьба решила по-другому.

Прошло всего пять лет с момента его победы, а дизельные самолеты уже посчитали устаревшими, и им на смену пришло новое поколение — электронная техника. Витязя с его семьей и друзьями списали и отправили в «санаторий» доживать свою самолетную жизнь.

За время пребывания в санатории Витязь женился на Молнии, и они завели потомство. Самолеты уже смирились со своей новой участью, но внезапно их покой нарушает экстренное сообщение от правительства — на землю вторглись инопланетяне.

Витязь понимает, что это не его дело и у Земли есть свои защитники, поэтому принимает решение не вмешиваться. Когда он и его друзья становятся свидетелями падения электронных самолетов, Витязь меняет решение и вступает в борьбу с захватчиками. Победить пришельцев ему помогает верная Молния и другие дизельные самолеты.