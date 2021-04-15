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От винта 2, 2021

2021 / Россия
4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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Приключенческий мультфильм об отважном самолете по имени Витязь
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Причины посмотреть Факты О фильме

В первой части приключений самолет Витязь победил в соревнованиях и разоблачил злодея Грома. Он мечтал построить удачную карьеру в авиации и отношения с самолетом Молнией. Казалось бы, Витязю удалось воплотить все задуманное, но судьба решила по-другому.

Прошло всего пять лет с момента его победы, а дизельные самолеты уже посчитали устаревшими, и им на смену пришло новое поколение — электронная техника. Витязя с его семьей и друзьями списали и отправили в «санаторий» доживать свою самолетную жизнь.

За время пребывания в санатории Витязь женился на Молнии, и они завели потомство. Самолеты уже смирились со своей новой участью, но внезапно их покой нарушает экстренное сообщение от правительства — на землю вторглись инопланетяне.

Витязь понимает, что это не его дело и у Земли есть свои защитники, поэтому принимает решение не вмешиваться. Когда он и его друзья становятся свидетелями падения электронных самолетов, Витязь меняет решение и вступает в борьбу с захватчиками. Победить пришельцев ему помогает верная Молния и другие дизельные самолеты.

Первая часть мультфильма была выпущена к 100-летней годовщине российских ВВС. Над проектом работали режиссер Ольга Лопато и сценарист Армен Адилханян. За основу взяли произведение братьев Тимура и Тилека Чериковых.

Мультфильм «От винта» — второй совместный проект российских и армянских аниматоров после «Кукарачи».   

«От винта» — это команда в авиации, которая подается перед запуском двигателя с воздушным винтом. Она помогает соблюдать технику безопасности. В авиации есть и другие подобные команды, например, «от шасси», «от люков», «от двигателей», «от створок» и «от самолета».

Сиквел «От винта 2» вышел спустя восемь лет после появления первой части, ее премьера состоялась в 2012 году.

Бюджет первого фильма составил 3,5 млн долларов, однако в прокате проект собрал лишь 1,9 млн долларов.

Критики и зрители приняли мультфильм холодно. Многие обвинили анимационную картину в плагиате стиля и сходстве сюжета со знаменитыми персонажами проекта Pixar «Тачки».

Ольга Лопато не вернется в режиссерское кресло после провала в прокате первой части «От винта». Ее заменит армянский режиссер Ваге Саргсян. Вместе с Ваге Ольга Лопато работала еще над двумя мультфильмами, «Богатырша» и «Бабочка». 

После событий первой части прошло 5 лет. На смену старым самолетам пришло новое поколение. Витязь вместе с остальными героями первой части проводит время в «санатории» для списанных самолетов.

Обыденный ритм жизни «санатория» нарушает сообщение — на землю вторглись пришельцы. Напичканные электроникой самолеты нового поколения мгновенно выведены из строя. Витязь уговаривает друзей дать отпор пришельцам…

4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 15 апреля 2021
Премьера в мире 15 апреля 2021
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Ваге Саргсян
Ваге Саргсян
В ролях
Илья Зудин
Илья Зудин
Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова
Игорь Богомазов
Игорь Богомазов
Вячеслав Даньков
Вячеслав Даньков
Борис Токарев
Борис Токарев
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма От винта 2 2 постера
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С момента триумфа Витязя мир сильно изменился. Технический прогресс сделал большой шаг вперед, и все задумались об оздоровлении планеты. Теперь общество переходит на электрические двигатели, отправляя весь бензиновый и керосиновый транспорт на пенсию. И вот недавняя звезда уже с трудом сводит концы с концами, оказавшись на задворках в полном одиночестве. Но скоро бравому Витязю придется оставить обиды в прошлом, ведь на город нападают инопланетяне. Они хотят заполучить все электричество и легко…
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Анастасия Боярская 18 апреля 2021, 23:28
Ужасный мультик, трата денег и времени, ребенку 6 лет вообще не понятно, зачем детям долги, кредиты, разводы, про политика вообще молчу, мерзко… Читать дальше…
Людмила Хурамшина 23 апреля 2021, 13:28
Фильм ничего, один раз посмотреть можно. Внучке понравился. Убили в фильме какие-то политические намеки. Неужели детей нельзя оставить в покое.
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