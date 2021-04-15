От винта 2, 2021

В первой части приключений самолет Витязь победил в соревнованиях и разоблачил злодея Грома. Он мечтал построить удачную карьеру в авиации и отношения с самолетом Молнией. Казалось бы, Витязю удалось воплотить все задуманное, но судьба решила по-другому.
Прошло всего пять лет с момента его победы, а дизельные самолеты уже посчитали устаревшими, и им на смену пришло новое поколение — электронная техника. Витязя с его семьей и друзьями списали и отправили в «санаторий» доживать свою самолетную жизнь.
За время пребывания в санатории Витязь женился на Молнии, и они завели потомство. Самолеты уже смирились со своей новой участью, но внезапно их покой нарушает экстренное сообщение от правительства — на землю вторглись инопланетяне.
Витязь понимает, что это не его дело и у Земли есть свои защитники, поэтому принимает решение не вмешиваться. Когда он и его друзья становятся свидетелями падения электронных самолетов, Витязь меняет решение и вступает в борьбу с захватчиками. Победить пришельцев ему помогает верная Молния и другие дизельные самолеты.
Первая часть мультфильма была выпущена к 100-летней годовщине российских ВВС. Над проектом работали режиссер Ольга Лопато и сценарист Армен Адилханян. За основу взяли произведение братьев Тимура и Тилека Чериковых.
Мультфильм «От винта» — второй совместный проект российских и армянских аниматоров после «Кукарачи».
«От винта» — это команда в авиации, которая подается перед запуском двигателя с воздушным винтом. Она помогает соблюдать технику безопасности. В авиации есть и другие подобные команды, например, «от шасси», «от люков», «от двигателей», «от створок» и «от самолета».
Сиквел «От винта 2» вышел спустя восемь лет после появления первой части, ее премьера состоялась в 2012 году.
Бюджет первого фильма составил 3,5 млн долларов, однако в прокате проект собрал лишь 1,9 млн долларов.
Критики и зрители приняли мультфильм холодно. Многие обвинили анимационную картину в плагиате стиля и сходстве сюжета со знаменитыми персонажами проекта Pixar «Тачки».
Ольга Лопато не вернется в режиссерское кресло после провала в прокате первой части «От винта». Ее заменит армянский режиссер Ваге Саргсян. Вместе с Ваге Ольга Лопато работала еще над двумя мультфильмами, «Богатырша» и «Бабочка».
После событий первой части прошло 5 лет. На смену старым самолетам пришло новое поколение. Витязь вместе с остальными героями первой части проводит время в «санатории» для списанных самолетов.
Обыденный ритм жизни «санатория» нарушает сообщение — на землю вторглись пришельцы. Напичканные электроникой самолеты нового поколения мгновенно выведены из строя. Витязь уговаривает друзей дать отпор пришельцам…