Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Угадай, кто придет к обеду? Угадай, кто придет к обеду?
Киноафиша Фильмы Угадай, кто придет к обеду? Фильмы похожие на Угадай, кто придет к обеду?
Guess Who's Coming to Dinner Угадай, кто придет к обеду? 1967 / США
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Угадай, кто придет к обеду?

Вся информация о фильме
Угадай, кто?
Угадай, кто?
комедия 2005, США
6.0
На Золотом пруду
На Золотом пруду
драма 1981, США / Великобритания
7.0
Лев зимой
Лев зимой
исторический, драма 1968, Великобритания
7.0
Полуночная жара
Полуночная жара
криминал, драма, мистика 1967, США
7.0
Хладнокровное убийство
Хладнокровное убийство
драма, криминал, биография, исторический 1967, США
7.0
Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир
Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир
комедия 1963, США
7.0
Сотворившая чудо
Сотворившая чудо
драма 1962, США
8.0
Пожнешь бурю
Пожнешь бурю
исторический, драма 1960, США
8.0
Внезапно, прошлым летом
Внезапно, прошлым летом
драма, детектив, триллер 1959, США
7.0
Скованные одной цепью
Скованные одной цепью
триллер, драма, криминал 1958, США
7.0
Кабинетный гарнитур
Кабинетный гарнитур
мелодрама, комедия 1957, США
7.0
Африканская королева
Африканская королева
мелодрама, драма, приключения 1951, Великобритания
7.0
Ребро Адама
Ребро Адама
комедия, мелодрама 1949, США
7.0
Филадельфийская история
Филадельфийская история
комедия, мелодрама 1940, США
7.0
Ранняя слава
Ранняя слава
1933, США
6.0
Не как чужой
Не как чужой
мелодрама, драма 1955, США
6.0
Благослови зверей и детей
Благослови зверей и детей
драма 1971, США
6.0
Хранитель пламени
Хранитель пламени
драма 1942, США
6.0
Корабль дураков
Корабль дураков
драма, мелодрама, военный 1965, США
7.0
Нюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс
исторический, драма 1961, США
8.0
На берегу
На берегу
фантастика, драма, мелодрама 1959, США
7.0
Любовный роман
Любовный роман
драма, мелодрама 1994, США
6.0
Теплый декабрь
Теплый декабрь
мелодрама, драма 1973, Великобритания
6.0
Злючка
Злючка
драма 1934, США
5.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше