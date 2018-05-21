Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Парижский блюз
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Парижский блюз

Парижский блюз

Paris Blues 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Два американских джазовых музыканта в Париже полюбили двух туристок, американских же учительниц и ухаживают за ними во всю мощь своего обаяния.
Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 27 сентября 1961
Дата выхода
15 декабря 1961 Германия
22 сентября 1964 Испания
27 сентября 1961 США
14 марта 1962 Франция
Производство Pennebaker Productions, Diane Productions
Другие названия
Paris Blues, París vive de noche, Agapithikame sto Parisi, Blues parizian, Noites de Paris, Pari no ryoshû, Pariisin rytmiä, Paris Blues Un día volveré, Paris melodileri, Paris Vive à Noite, Párizs blues, Paryski blues, Un día volveré, Αγαπηθήκαμε στο Παρίσι, Парижский блюз, Паризький Блюз, パリの旅愁, 巴黎狂恋
Режиссер
Мартин Ритт
Мартин Ритт
В ролях
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
Сидни Пуатье
Сидни Пуатье
Луи Армстронг
Дайэнн Кэррол
Дайэнн Кэррол
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
В «Иллюзионе» пройдет вечер джазового кино
В «Иллюзионе» пройдет вечер джазового кино 2 июня в кинотеатре «Иллюзион» состоится первый показ новой программы «Джаз. Кино. Иллюзион». Это совместный проект кинотеатра, являющегося главной площадкой Госфильмофонда
Написать
21 мая 2018 23:55
Слушать
саундтрек фильма Парижский блюз
