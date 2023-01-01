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Не как чужой
Not as a Stranger
Не как чужой, 1955
1955 / США
6.7
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
мелодрама
драма
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О фильме
Высокомерный доктор, которого материально поддерживает жена, считает себя почти богом. Но однажды он совершит ошибку, которая будет стоить жизни его другу…
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6.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
2 часа 15 минут
Год выпуска
1955
Премьера в мире
1 июля 1955
Возраст
18+
Бюджет
$1 500 000
Режиссер
Стэнли Крамер
В ролях
Фрэнк Синатра
Глория Грэм
Бродерик Кроуфорд
Чарльз Бикфорд
Роберт Митчем
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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