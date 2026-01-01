Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Угадай, кто придет к обеду?
Награды и номинации фильма Угадай, кто придет к обеду?
Награды и номинации фильма Угадай, кто придет к обеду? 1967
Оскар 1968
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1968
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
UN Award
Победитель
Best Screenplay
Номинант
