Постер фильма Хранитель пламени
2 постера
Хранитель пламени

Хранитель пламени

Keeper of the Flame 18+
О фильме

Журналист Стив ОМэлли пишет биографию национального героя, погибшего в автокатастрофе. Жена покойного Кристи помогает Стиву, а позже тот узнает, что она могла спасти супруга, но не сделала этого...

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1942
Премьера в мире 18 марта 1943
Дата выхода
1 апреля 1943 США
Бюджет $1 172 000
Сборы в мире $15 392
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Keeper of the Flame, Die ganze Wahrheit, La flamme sacrée, A Chama Eterna, A láng őrzője, Čuvari plamena, Człowiek legenda, De vlambewaarder, Den heliga lågan, Gardianul flăcării, Hüter der Flamme, Ídolos de barro, La llama sagrada, O Fogo Sagrado, Prigioniera di un segreto, Pyhä liekki, Ο φύλακας της φλόγας, Хранитель пламени, 火の女（1942）
Режиссер
Джордж Кьюкор
В ролях
Спенсер Трэйси
Спенсер Трэйси
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Ричард Хорф
Маргарет Вичерли
Фрэнк Крэвен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.7 IMDb
Цитаты
Steven O'Malley Мы не хотим быть рабами, правда?
Jeb Rickards Рабами?
Steven O'Malley Именно за это они и борются.
Jeb Rickards Ну, это была Гражданская война, 1861-1865. Сейчас рабов нет.
Steven O'Malley Здесь, может, и нет. Но Европа полна ими. Возможно, следующим будем мы.
Jeb Rickards Как?
Steven O'Malley О, способов столько, что на объяснение уйдёт весь день. В общем, идея в том, чтобы запутать нас, напугать, настроить друг против друга, а потом — бац! — надеть на нас наручники.
Jeb Rickards Хммм. А на меня наручники наденут?
Steven O'Malley На руки — нет. Потому что ты будешь работать на них. Цепи окажутся у тебя в голове и на языке.
Jeb Rickards Вау!
