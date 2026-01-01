Steven O'Malley
Мы не хотим быть рабами, правда?
Jeb Rickards
Рабами?
Steven O'Malley
Именно за это они и борются.
Jeb Rickards
Ну, это была Гражданская война, 1861-1865. Сейчас рабов нет.
Steven O'Malley
Здесь, может, и нет. Но Европа полна ими. Возможно, следующим будем мы.
Jeb Rickards
Как?
Steven O'Malley
О, способов столько, что на объяснение уйдёт весь день. В общем, идея в том, чтобы запутать нас, напугать, настроить друг против друга, а потом — бац! — надеть на нас наручники.
Jeb Rickards
Хммм. А на меня наручники наденут?
Steven O'Malley
На руки — нет. Потому что ты будешь работать на них. Цепи окажутся у тебя в голове и на языке.
Jeb Rickards
Вау!