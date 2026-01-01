Они обручены, но не друг с другом. Итак, Майк и Терри решаются испытать свою внезапно вспыхнувшую любовь. Они не будут общаться друг с другом в течение трех месяцев, после чего, если их любовь все еще сильна, встретятся на крыше небоскреба «Эмпайр Стэйт Билдинг».

Но судьба подвергает их любовь более суровому испытанию, чем любое из тех, на которые решились бы Майк и Терри…