Постер фильма Любовный роман
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6
Любовный роман

Любовный роман

Love Affair 18+
О фильме

Они обручены, но не друг с другом. Итак, Майк и Терри решаются испытать свою внезапно вспыхнувшую любовь. Они не будут общаться друг с другом в течение трех месяцев, после чего, если их любовь все еще сильна, встретятся на крыше небоскреба «Эмпайр Стэйт Билдинг».

Но судьба подвергает их любовь более суровому испытанию, чем любое из тех, на которые решились бы Майк и Терри…

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 21 октября 1994
Дата выхода
21 октября 1994 Россия 12+
21 октября 1994 Казахстан
17 марта 1995 Португалия
21 октября 1994 США
21 октября 1994 Украина
11 марта 1995 Южная Корея
MPAA PG-13
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $18 272 894
Производство Mulholland Productions
Другие названия
Love Affair, Cita de amor, Ljubavna afera, A sors útjai, Enas megalos erotas, Histoire d'amour, Kutsuvat sitä rakkaudeksi, Ljubezenska dogodivščina, Love Affair - Segredos do Coração, Love Affair - Un grande amore, Ľúbostný príbeh, Meguri ai, Meilės istorija, Milostná aféra, O Amor da Minha Vida, Perfect Love Affair, Poveste de dragoste, Przygoda miłosna, Rendez-vous avec le destin, Secretos del corazón, Segredos do Coração, Sipur Shel Ahava, Un asunto de amor, Ένας μεγάλος έρωτας, Любовна афера, Любовная история, Любовный роман, めぐり逢い（1994）, 愛你．想你．戀你
Режиссер
Гленн Гордон Кэрон
В ролях
Уоррен Битти
Уоррен Битти
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Гарри Шендлинг
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
11 голосов
6 IMDb
Отзывы о фильме

