Отзывы о фильме
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Милый и забавный фильм. Интересно, как вычислительная техника врезается в жизнь крупной компании и не выдерживает конкуренции с человеческим… Читать дальше…
Ричард Самнер - специалист в области повышения производительности труда. Банни Уотсон возглавляет небольшой отдел в телекомпании. Ее сотрудницы вполне квалифицированно могут дать ответы на самые разные вопросы, опираясь на собственную память. Но тут появляется Самнер с изобретенной им машиной «Эмерак», ласково называемой «Эмми», и говорит: «Вот электронный мозг, способный дать ответ на любой запрос!»
Банни и ее коллеги, разумеется, встречают в штыки этакое рацпредложение, угрожающее их существованию. У Ричарда же есть два аргумента в пользу своего сотрудничества с отделом миссиc Уотсон: первый - «Эмми» будет помогать в работе, никого не подменяя, а второй - Банни покорила сердце Самнера, и он надеется на взаимность…
