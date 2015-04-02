Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Кабинетный гарнитур
7.2 Рейтинг IMDb: 7.2
Кабинетный гарнитур

Кабинетный гарнитур

Desk Set 18+
О фильме

Ричард Самнер - специалист в области повышения производительности труда. Банни Уотсон возглавляет небольшой отдел в телекомпании. Ее сотрудницы вполне квалифицированно могут дать ответы на самые разные вопросы, опираясь на собственную память. Но тут появляется Самнер с изобретенной им машиной «Эмерак», ласково называемой «Эмми», и говорит: «Вот электронный мозг, способный дать ответ на любой запрос!»

Банни и ее коллеги, разумеется, встречают в штыки этакое рацпредложение, угрожающее их существованию. У Ричарда же есть два аргумента в пользу своего сотрудничества с отделом миссиc Уотсон: первый - «Эмми» будет помогать в работе, никого не подменяя, а второй - Банни покорила сердце Самнера, и он надеется на взаимность…

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1957
Премьера в мире 15 мая 1957
Дата выхода
2 августа 1957 Германия
29 ноября 1957 Ирландия G
1 апреля 1958 Франция
17 сентября 1957 Швеция
Производство Twentieth Century Fox
Другие названия
Desk Set, Cosas de mujeres, Eine Frau, die alles kennt, Eine Frau, die alles weiß, His Other Woman, A Mulher Que Sabe Tudo, A tudás irodája, Afti pou s' ola apanta, Amor Eletrônico, Biuro na tranzystorach, Bürodaki sevgili, Cealaltă femeie a lui, Gospodjice, vi dobro pamtite, Kontorets skræk, Kontorets skrekk, Kvinnans svaga punkt, La segretaria quasi privata, Set de birou, Su otra esposa, Täydellinen sihteeri, Une femme de tête, Кабинетный гарнитур, Офисът, デスク・セット
Режиссер
Уолтер Лэнг
В ролях
Спенсер Трэйси
Спенсер Трэйси
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Гиг Янг
Джоан Блонделл
Дина Мэрилл
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.2
11 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Милый и забавный фильм. Интересно, как вычислительная техника врезается в жизнь крупной компании и не выдерживает конкуренции с человеческим… Читать дальше…
Цитаты
[Самнер отвечает на звонок, пока девушки на рождественской вечеринке]
Richard Sumner Алло? Олени Санты? Э-э, да, конечно... Давай посмотрим, есть Тупица, Чихун, Ворчун, Весельчак, Соня, ну и Рудольф с Блитценом! Пожалуйста!
Кадры из фильма
