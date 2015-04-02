Ричард Самнер - специалист в области повышения производительности труда. Банни Уотсон возглавляет небольшой отдел в телекомпании. Ее сотрудницы вполне квалифицированно могут дать ответы на самые разные вопросы, опираясь на собственную память. Но тут появляется Самнер с изобретенной им машиной «Эмерак», ласково называемой «Эмми», и говорит: «Вот электронный мозг, способный дать ответ на любой запрос!»

Банни и ее коллеги, разумеется, встречают в штыки этакое рацпредложение, угрожающее их существованию. У Ричарда же есть два аргумента в пользу своего сотрудничества с отделом миссиc Уотсон: первый - «Эмми» будет помогать в работе, никого не подменяя, а второй - Банни покорила сердце Самнера, и он надеется на взаимность…