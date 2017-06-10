J. Algernon Hawthorne Должен сказать, если бы мне довелось страдать от тяжкой участи быть гражданином этой отсталой страны, я бы очень осторожно позволял себе какую-либо критику в адрес другой.

J. Russell Finch Постойте, вы критикуете эту страну? Вы что, против Америки что-то говорите?