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Постер фильма Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир
7.5
Киноафиша Фильмы Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир
7.5

Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир

, 1963
It's A Mad, Mad, Mad, Mad World
США / комедия / 18+
Постер фильма Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир
7.5

О фильме

По дороге в Лас-Вегас мчатся автомобили. В первом едет бизнесмен с женой и тещей. Во втором — дантист с супругой. В третьем — парочка гангстеров. Они не знакомы друг с другом и вряд ли когда-нибудь встретились бы. Но! Как это часто бывает, летящие на бешеной скорости автомобили сталкиваются. Все в ужасе, все — свидетели. А единственный пострадавший перед смертью открывает тайну: под Большим W он спрятал клад. И вот путешественники превращаются в пиратов. Они наперегонки несутся за сокровищами, пытаясь по дороге посильней испортить жизнь конкурентам…

В ролях

Спенсер Трэйси
Спенсер Трэйси
Capt. T. G. Culpeper
Милтон Берл
Милтон Берл
Дж. Рассел Финч
Эди Адамс
Сид Сизар
Мелвилл Крамп
Этель Мермэн
Миссис Маркус
Джонатан Уинтерс
Ленни Пайк
Микки Руни
Динг Белл
Терри-Томас
J. Algernon Hawthorne
Фил Силверс
Otto Meyer
Джо И. Браун
Бадди Хэкетт
Бенджи Бенджамин
Дик Шоун
Sylvester Marcus
Режиссер Стэнли Крамер
Сценарист Уильям Роуз, Tania Rose
Композитор Эрнест Голд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 42 минуты
Год выпуска 1963
Премьера в мире 7 ноября 1963
Дата выхода
3 декабря 1964 Австралия
19 декабря 1963 Австрия
1 января 1965 Бразилия
2 декабря 1963 Великобритания
1 января 1978 Венгрия KN
19 декабря 1963 Германия
23 января 1964 Гонконг
28 мая 1965 Ирландия
7 ноября 1963 Канада 14A
3 марта 1966 Мексика
10 мая 1965 Португалия
7 ноября 1963 Румыния 15
24 января 1966 СССР
7 ноября 1963 США
8 января 1964 Франция
7 ноября 1963 Швеция 15
28 декабря 1963 Япония
MPAA G
Бюджет $9 400 000
Сборы в мире $46 333 064
Производство Casey Productions
Другие названия
It's a Mad, Mad, Mad, Mad World, Eine total, total verrückte Welt, El mundo está loco, loco, loco, El mundo está loco, loco, loco, loco, It's a Mad Mad Mad Mad World, Das Ding, Un monde fou, fou, fou, fou, Это безумный, безумный, безумный, безумный мир, 't Is 'n gekke, rare, dolle, dwaze wereld, Bolond, bolond világ, Çılgın dünya, Deu a Louca no Mundo, Donya-ye Divaneh Divaneh Divaneh, Einai enas trellos... trellos... trellos kosmos, El mundo está loco loco loco loco, En ding ding ding ding värld, En ding, ding, ding, ding värld, For en gal, gal, gal, gal verden, Hopla, vi lever!, Ludi, ludi svet, Mieletön, mieletön maailma, O lume nebuna, nebuna, nebuna, O Mundo Maluco, Okashina okashina okashina sekai, One Damn Thing After Another, Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo, Something a Little Less Serious, Svijet je poludio, Szalony, szalony, szalony jest ten świat, Tas beprotiškas, beprotiškas, beprotiškas pasaulis, Ten szalony, szalony świat, Thế Giới Điên Cuồng, To je ale bláznivý svet, To je ale bláznivý svět, Vår helgalna värld, Είναι ένας τρελός... τρελός... τρελός κόσμος, Този луд, луд, луд, луд свят, Цей шалений, шалений, шалений, шалений світ, おかしな、おかしな、おかしな世界, 瘋狂世界, To je ale bláznivý svét, Bolond, bolond, bolond világ, Это безумный, безумный, безумный мир, Das Ding - Eine total verrückte Welt, Це божевільний, божевільний, божевільний, божевільний світ

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

J. Algernon Hawthorne Должен сказать, если бы мне довелось страдать от тяжкой участи быть гражданином этой отсталой страны, я бы очень осторожно позволял себе какую-либо критику в адрес другой.
J. Russell Finch Постойте, вы критикуете эту страну? Вы что, против Америки что-то говорите?
J. Algernon Hawthorne Против? Я был бы просто поражён, услышав хоть что-то в её защиту. Ведь всё это проклятое место — самый отвратительный матриархат в истории цивилизации! Посмотри на себя и на то, как твоя жена с её тёткой толкательницей управляют тобой! Насколько я вижу, американские мужчины полностью кастрированы. Они словно рабы! Умирают как мухи от инфарктов, а их женщины сидят под сушками для волос, едят конфеты и устраивают каждый второй вторник какой-нибудь День матери! И это совершенно детское увлечение грудями. За всё время, что я провёл в этой проклятой, заброшенной стране, ничто меня так не потрясло, как эта нелепая одержимость грудями. Разве ты не понимаешь, что они стали главной темой американской культуры: в литературе, рекламе и во всех сферах развлечений? Спорю на что угодно: если американки перестанут носить бюстгальтеры, вся ваша национальная экономика рухнет за одну ночь.

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