Цитаты
J. Algernon Hawthorne Должен сказать, если бы мне довелось страдать от тяжкой участи быть гражданином этой отсталой страны, я бы очень осторожно позволял себе какую-либо критику в адрес другой.
J. Russell Finch Постойте, вы критикуете эту страну? Вы что, против Америки что-то говорите?
J. Algernon Hawthorne Против? Я был бы просто поражён, услышав хоть что-то в её защиту. Ведь всё это проклятое место — самый отвратительный матриархат в истории цивилизации! Посмотри на себя и на то, как твоя жена с её тёткой толкательницей управляют тобой! Насколько я вижу, американские мужчины полностью кастрированы. Они словно рабы! Умирают как мухи от инфарктов, а их женщины сидят под сушками для волос, едят конфеты и устраивают каждый второй вторник какой-нибудь День матери! И это совершенно детское увлечение грудями. За всё время, что я провёл в этой проклятой, заброшенной стране, ничто меня так не потрясло, как эта нелепая одержимость грудями. Разве ты не понимаешь, что они стали главной темой американской культуры: в литературе, рекламе и во всех сферах развлечений? Спорю на что угодно: если американки перестанут носить бюстгальтеры, вся ваша национальная экономика рухнет за одну ночь.