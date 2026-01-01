James Tyrone [Эдмунд только что прочитал стихотворение] Ты хорошо читаешь... Кто это написал?

Edmund Tyrone Бодлер.

James Tyrone [Презрительно] Никогда не слышал о нём. Откуда у тебя такой вкус в авторах...

James Tyrone [Показывая на книжные полки Эдмунда] Эта твоя проклятая библиотека: Вольтер, Руссо, Шопенгауэр. И Ибсен... Атеисты, дураки и сумасшедшие! А твой поэт, этот... «Бодлер». И Суинберн, и Оскар Уайльд. Уитмен и По... Блудники и дегенераты! А у меня тут три полных собрания Шекспира, читай на здоровье...

Edmund Tyrone Говорят, он тоже был пьяницей.

James Tyrone Врут. Не сомневаюсь, что он любил выпить — это слабость порядочного человека — но он умел пить так, чтобы это не травило его разум болезненной грязью. Не сравнивай его с той сворой, что у тебя тут. Твой грязный Золя. И твой...

James Tyrone [Берёт одну из книг Эдмунда и пренебрежительно листает страницы] ...Данте Габриэль Россетти, который был наркоманом, э... хм.