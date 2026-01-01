7.6
Долгий день уходит в ночь

, 1962
Long Day's Journey Into Night
США / драма / 18+
О фильме

Действие происходит в один длинный, длинный день и ночь в 1912 году в летнем доме Тайронов в Новом Лондоне, штат Коннектикут. Колючий и едкий старший Тайрон, Джеймс, неимущий юноша, ставший прекрасным Шекспировским актером, уже много лет играет одну и ту же роль снова и снова в коммерческой пьесе просто для того, чтобы заработать денег. Его жена Мэри только что вернулась из санатория. Она настоящая леди, ирландская католичка с железными моральными принципами, но как-то странно дистанциирована от всего вокруг, частично в результате зависимости от наркотиков, которая началась, когда она лечилась у дешевых, жуликоватых врачей. Старший сын Джэйми попытался пойти по стопам своего отца и стать актером, но, провалившись самым постыдным образом, ищет утешения в спиртном, превращаясь в циника, который скорее уничтожит все вокруг, чем покажет свои настоящие чувства. Младший сын Эдмунд, расцветающий писатель, приходит в себя после туберкулеза. Он долгое время лечился во второсортной лечебнице, в которую его положил прижимистый отец. По мере того, как день идет к концу, всех переполняют полные боли откровения и давно похороненные неприязнь и презрение.

В ролях

Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Ральф Ричардсон
Ральф Ричардсон
Джейсон Робардс
Джейсон Робардс
Дин Стокуэлл
Jeanne Barr
Режиссер Сидни Люмет
Сценарист Юджин О’Нил
Композитор Андре Превин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 54 минуты
Год выпуска 1962
Премьера в мире 9 октября 1962
9 октября 1962 США
Бюджет $500 000
Сборы в мире $11
Производство First Company
Другие названия
Long Day's Journey Into Night, Larga jornada hacia la noche, Cesta dlouhého dne do noci, Cesta dlouhým dnem do noci, De tocht naar het duister, Dugo putovanje u noć, Günden Geceye, Hosszú út az éjszakába, Il lungo viaggio verso la notte, Lång dags färd mot natt, Lang dags ferd mot natt, Largo viaje de un día hacia la noche, Long voyage vers la nuit, Longa Jornada Noite Adentro, Longa Jornada para a Noite, Lungul drum al zilei către noapte, Makry taxeidi mesa sti nyhta, Massa Arouh el Touh Ha-Lyla, Pitkän päivän matka yöhön, Zmierzch długiego dnia, Μακρύ ταξίδι μέσα στη νύχτα, Довгий день переходить у ніч, Долгий день уходит в ночь, Дългият път на деня към нощта, 夜への長い旅路

7.6
7.5 IMDb

Цитаты

James Tyrone [Эдмунд только что прочитал стихотворение] Ты хорошо читаешь... Кто это написал?
Edmund Tyrone Бодлер.
James Tyrone [Презрительно] Никогда не слышал о нём. Откуда у тебя такой вкус в авторах...
James Tyrone [Показывая на книжные полки Эдмунда] Эта твоя проклятая библиотека: Вольтер, Руссо, Шопенгауэр. И Ибсен... Атеисты, дураки и сумасшедшие! А твой поэт, этот... «Бодлер». И Суинберн, и Оскар Уайльд. Уитмен и По... Блудники и дегенераты! А у меня тут три полных собрания Шекспира, читай на здоровье...
Edmund Tyrone Говорят, он тоже был пьяницей.
James Tyrone Врут. Не сомневаюсь, что он любил выпить — это слабость порядочного человека — но он умел пить так, чтобы это не травило его разум болезненной грязью. Не сравнивай его с той сворой, что у тебя тут. Твой грязный Золя. И твой...
James Tyrone [Берёт одну из книг Эдмунда и пренебрежительно листает страницы] ...Данте Габриэль Россетти, который был наркоманом, э... хм.
Edmund Tyrone [С лёгким недоумением от внезапного смущения отца] Пожалуй, стоит сменить тему.

