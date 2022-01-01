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Угадай, кто придет к обеду? Угадай, кто придет к обеду?
Киноафиша Фильмы Угадай, кто придет к обеду? Угадай, кто придет к обеду?, 1967: актеры и роли
Guess Who's Coming to Dinner Угадай, кто придет к обеду? 1967 / США
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Угадай, кто придет к обеду?, 1967: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стэнли Крамер Стэнли Крамер Stanley Kramer
В ролях
Спенсер Трэйси Спенсер Трэйси Spencer Tracy Сидни Пуатье Сидни Пуатье Sidney Poitier Кэтрин Хепберн Кэтрин Хепберн Katharine Hepburn Кэтрин Хотон Katharine Houghton Сесил Келлауэй Cecil Kellaway Би Ричардс Beah Richards Рой Гленн Roy Glenn
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