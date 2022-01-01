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Африканская королева Африканская королева
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The African Queen

Африканская королева, 1951

1951 / Великобритания
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

1914 год, Восточная Африка. Пропахший джином капитан Чарли приплывает на своем пароходике в деревню, где находится христианская миссия преподобного Сэмюэла и его незамужней сестры Розы, которые среди диких африканских джунглей ведут себя так, будто по-прежнему находятся в старой доброй Англии. Но война докатывается и до Африки.

Ворвавшиеся в миссию немецкие солдаты убивают Сэмюэла, а Розе приходится бежать вместе с Чарли. Беспрерывно ссорясь друг с другом, чопорная миссионерка и бесшабашный капитан плывут по реке навстречу опасным и романтическим приключениям…

7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1951
Премьера в мире 26 декабря 1951
Режиссер
Джон Хьюстон
В ролях
Хамфри Богарт
Хамфри Богарт
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Роберт Морли
Роберт Морли
Питер Булл
Теодор Бикел
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Африканская королева 5 постеров
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