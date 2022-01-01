Африканская королева, 1951

1914 год, Восточная Африка. Пропахший джином капитан Чарли приплывает на своем пароходике в деревню, где находится христианская миссия преподобного Сэмюэла и его незамужней сестры Розы, которые среди диких африканских джунглей ведут себя так, будто по-прежнему находятся в старой доброй Англии. Но война докатывается и до Африки.

Ворвавшиеся в миссию немецкие солдаты убивают Сэмюэла, а Розе приходится бежать вместе с Чарли. Беспрерывно ссорясь друг с другом, чопорная миссионерка и бесшабашный капитан плывут по реке навстречу опасным и романтическим приключениям…