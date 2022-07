1 El Dorado Elton John / Tim Rice 4:22

2 Someday Out of the Blue (Theme from El Dorado) Elton John / Tim Rice 4:48

3 Without Question Elton John / Tim Rice 4:47

4 Friends Never Say Goodbye Elton John / Tim Rice 4:21

5 The Trail We Blaze Elton John / Tim Rice 3:54

6 16th Century Man Elton John / Tim Rice 3:39

7 The Panic In Me Elton John / Hans Zimmer 5:40

8 It's Tough to Be a God Elton John, Randy Newman / Tim Rice 3:50

9 Trust Me Elton John / Tim Rice 4:46

10 My Heart Dances Elton John / Tim Rice 4:51

11 Queen of Cities Elton John / Tim Rice 3:55

12 Cheldorado (feat. Heitor Pereira) Hans Zimmer 4:26

13 The Brig (feat. Triology) Hans Zimmer 2:58