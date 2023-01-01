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Рио Рио
Киноафиша Фильмы Рио Рио, 2011: актеры и роли
Rio Рио 2011 / США
8.2 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 6.9
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Рио, 2011: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Карлос Салдана Карлос Салдана Carlos Saldanha
В ролях
Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй Anne Hathaway Джесси Айзенберг Джесси Айзенберг Jesse Eisenberg Джейми Фокс Джейми Фокс Jamie Foxx Лесли Манн Лесли Манн Родриго Санторо Родриго Санторо Rodrigo Santoro Трэйси Морган Трэйси Морган Tracy Morgan Джейк Т. Остин Кейт Дел Кастилло Бернардо Де Паула Бернардо Де Паула Bernardo De Paula Павел Деревянко Павел Деревянко Pavel Derevyanko Татьяна Шилина Tanya Shilina Аркадий Джем Arkadiy Dzhem Илья Колесников Ilya Kolesnikov Джордж Лопес Джордж Лопес George Lopez
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